Близится к 40 годам: что случилось на самом деле с ранее известной живой Барби

Валерия Лукьянова, украинская модель из Одессы прославилась среди публики после того, как ее стали считать воплощением живой Барби. Благодаря этому образу она стала популярной в социальных сетях. Но в последнее время ажиотаж вокруг ее личности заметно утих. Оказывается, Валерия уже просто не Барби. Она решила уйти от этого образа и заняться эзотерикой. После того, как она приняла такое решение, девушка начала говорить очень загадочно, рассказывая о своих духовных опытах.