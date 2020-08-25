Близится к 40 годам: что случилось на самом деле с ранее известной живой Барби

Валерия Лукьянова сейчас уже не та «Барби», какой была еще несколько лет назад.
Валерия Лукьянова, украинская модель из Одессы прославилась среди публики после того, как ее стали считать воплощением живой Барби. Благодаря этому образу она стала популярной в социальных сетях. Но в последнее время ажиотаж вокруг ее личности заметно утих. Оказывается, Валерия уже просто не Барби. Она решила уйти от этого образа и заняться эзотерикой. После того, как она приняла такое решение, девушка начала говорить очень загадочно, рассказывая о своих духовных опытах.
В своих постах в социальных сетях Валерия пишет про энергетику мест, рецептах внутренних чисток, а также делится реакцией на других людей.
Пожила в замке , где-то неделю, и уже мечтаю переехать. А все дело в энергии, конечно. Тут она сонная, расслабляющая, ощущаешь себя все время, как под транквилизаторами. Я же люблю состояние бодрости, четкости, быстроты, но это не к этому месту. Может номер такой , не знаю. Но в целом , рада, что уезжаю, хочу снова начать "гонять" как я это делаю обычно! По прежнему пью скипидар, дошла уже до максимальной дозы, и есть успехи. Слизи стало меньше. Свободно пью кокосы в большом количестве, больше нет высыпаний. Я вам кажется рассказывала что кокосы расцепляют стенки паразитов и они мрут, когда пьешь натуральную кокосовую воду. И когда мрут выходят всякими высыпаниями на коже. Видимо скипидар их уничтожил раньше! Я очень довольна скипидаровыми и содовыми чистками! Это потрясающе, но скоро снова перехожу на чесночные и луковые. Буду чередовать. А у вас какие любимые чистки? Кстати говоря поняла откуда вчера взялись паразиты энергетические. Рядом с нами в номере поселились отвратительные, шумные и развратные люди. Не красивая пара, что я вам буду описывать. Невзрачные люди. Но как они орали на весь этаж при совокуплении, при чем оба! И знаете что самое обидное? С утра соседи вечно думают что это я. Потому что тетки, что орут, очень невзрачные, и на них никто не думает, а все на меня косятся!!!! Это меня так возмущает! Я кстати давно заметила , что именно серые мышки САМЫЕ развратные, а яркие девушки - часто скромные. Но как говорится, внешность бывает обманчива! Пришлось звонить на рецепцию и жаловаться на них. Какие же гадкие люди. Как не стыдно так верещать? мерзость!!! #валериялукьянова #аматуе #маг #магия #ведьма
О Валерии Лукьяновой известно, что она родилась в 1985 году, окончила Одесскую государственную академию строительства и архитектуры, а уже в 2012 году ее уже знали, как живую куклу, пишет портал Clutch.
Очевидно, что девушка приобрела свою внешность с помощью многочисленных пластических операций, но она этого и не скрывает.