Жительница Тарту пришла в банк, чтобы забрать свои полмиллиона евро, но в конторе ей стало не до смеха

Женщине пришло письмо от пользователя Facebook с иконкой мужчины, в котором тот рассказал о своей смертельной болезни и обещал ей завещать почти 500 тысяч евро. А вы бы как отреагировали на подобное предложение? Пишет Kuuuurija.

«Он написал, что болен и хочет мне их отдать. Я даже не знаю, как поверила в этот бред!» - рассказывает доверчивая гражданка, пожелавшая остаться анонимной.

«Для того, чтобы получить 470 тысяч евро, я должна была перевести на его счет 250 евро для нотариуса», - вспоминает женщина, которая пошла в контору Swedbank, чтобы сделать перевод 250 евро на счет в иностранном банке.

«Работник банка мне сказал несколько раз, чтобы я не переводила эти деньги, что это обман, но я как дура еще с ней спорила. Теперь моя семья в шоке от того, что я могла совершить такую глупость. Я должна была поверить работнику Swedbank, когда он запретил мне отправлять эти деньги!» - сказала жительница Тарту.

На сегодняшний день обещанные 470 тысяч евро, конечно же, так и не поступили на счет женщины и она лишь сейчас начала осознавать, какой глупой была. «Не верьте письмам незнакомцев!»

Сегодня утром подобное письмо получила ведущая программы журналистских расследований Катрин Луст.

«Я уверена, что молодежь довольно быстро раскусит мошенников, а вот людей старшего возраста нужно предупредить, поскольку они всё больше и больше стали осваивать интернет и чаще других оказываются жертвами мошенников. Таких звонков поступает всё больше!» - сказала Луст.

«Поскольку интернет-переводчики развиваются со страшной скоростью, эстонские тексты становятся всё качественнее. И мне вот прислали письмо с фотографией скромного человека, а речь идет о такой не вызывающей подозрения Швейцарии», - предупредила Луст.

Публикуем полный текст письма, поступившего Катрин Луст, которому нельзя верить: