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Зачем есть арбуз: плюсы и три неожиданных минуса

Арбуз. Иллюстративное фото

ФОТО: Shutterstock

Все мы с детства привыкли считать эту ягоду необычайно полезной, однако, оказывается, чрезмерное увлечение этим летним лакомством может привести к совсем нежелательным побочным эффектам, пишет wday.ru.

Арбуз является отличным источником витаминов A, B6 и C, а также содержит калий и сильные природные антиоксиданты ликопин и цитруллин. Именно ликопин придает мякоти ее характерный розовый или ярко-красный цвет. Калий снижает кровяное давление и способствует правильному функционированию всех органов, а цитруллин благотворно влияет на сердце и кровеносную систему. Поэтому арбуз считают безоговорочно полезным.

Но западные ученые советуют быть осторожнее. Они утверждают, что употребление более 30 мг ликопина в день может вызвать следующие отрицательные последствия.
 
1. Расстройство желудка, включая тошноту, рвоту, понос, газы и несварение, особенно у людей пожилого возраста, у которых пищеварительная система более чувствительна к раздражителям.
2. Сердечно-сосудистые проблемы из-за большого количества калия в крови, что может вызвать аритмию и слабый пульс, а также отрицательно повлиять на нервную систему и двигательный контроль. Все это усугубляется у страдающих болезнями почек, которые не способны вывести из организма избыток калия и жидкости.
3. Аллергические реакции в виде сыпи, отека лица и анафилаксии, а у людей с аллергией к латексу, моркови или огурцам в самых крайних случаях может произойти остановка сердца. Однако если знать меру, то ничего такого не произойдет, а, наоборот, проявятся лучшие свойства арбузов.
4. Воздействие на мужчин, подобное виагре. Цитруллин из арбуза превращается нашим организмом в аминокислоту аргинин, что увеличивает уровень оксида азота и расслабляет кровеносные сосуды. Согласно исследованию, проведенному в университете Техаса, этот расслабляющий эффект подобен воздействию активного компонента виагры силденафила. Таким образом, употребление арбуза усиливает либидо.
5. Уменьшение кровяного давления. Согласно исследованию, проведенному университетом Флориды, арбуз улучшает кровообращение и состояние кровеносной системы, в том числе уменьшает кровяное давление.
 
Но некоторые специалисты считают, что ликопин, который обвиняется в отрицательных последствиях для здоровья, является одним из важнейших онкопротекторов и мощнейших антиоксидантов. Он защищает от онкологии и даже близко не может вызвать такие негативные реакции, как аллергия и несварение. Больше всего его содержится в томатах и других фруктах и овощах помимо арбузов.
 
Что касается избытка калия, то его в арбузах не так много, что он может отрицательно повлиять на сердечно-сосудистую и нервную системы. Калий в принципе может вызвать аритмию, но есть продукты, которые содержат его гораздо больше, например, сухофрукты, картошка. Если у человека генетическая предрасположенность, то лишний калий действительно может привести к повышению артериального давления и аритмии. Но такой эффект может вызвать любой продукт, богатый калием.

Понос и рвота тоже могут появиться от употребления в пищу любого продукта, если его плохо помыть, съесть в сочетании с неподходящими продуктами и тому подобное. Аллергия также может быть практически на все.

Скорее всего, те люди, которые травятся арбузами, на самом деле становятся жертвами избыточного содержания в них нитратов, от которых может быть и отравление, и диарея, и головная боль.

Нитраты — это проблема номер один в случае арбузов. А проблема номер два — это фруктоза, которая может привести к инсулиновой резистентности и к задержке жидкости. Она же может быть причиной старческой катаракты. Но это уже связано с количеством потребляемой фруктозы — от одного ломтика арбуза никому ничего плохого не будет.

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