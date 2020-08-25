Зачем есть арбуз: плюсы и три неожиданных минуса

Все мы с детства привыкли считать эту ягоду необычайно полезной, однако, оказывается, чрезмерное увлечение этим летним лакомством может привести к совсем нежелательным побочным эффектам, пишет wday.ru.
Арбуз является отличным источником витаминов A, B6 и C, а также содержит калий и сильные природные антиоксиданты ликопин и цитруллин. Именно ликопин придает мякоти ее характерный розовый или ярко-красный цвет. Калий снижает кровяное давление и способствует правильному функционированию всех органов, а цитруллин благотворно влияет на сердце и кровеносную систему. Поэтому арбуз считают безоговорочно полезным.
Понос и рвота тоже могут появиться от употребления в пищу любого продукта, если его плохо помыть, съесть в сочетании с неподходящими продуктами и тому подобное. Аллергия также может быть практически на все.
Скорее всего, те люди, которые травятся арбузами, на самом деле становятся жертвами избыточного содержания в них нитратов, от которых может быть и отравление, и диарея, и головная боль.
Нитраты — это проблема номер один в случае арбузов. А проблема номер два — это фруктоза, которая может привести к инсулиновой резистентности и к задержке жидкости. Она же может быть причиной старческой катаракты. Но это уже связано с количеством потребляемой фруктозы — от одного ломтика арбуза никому ничего плохого не будет.