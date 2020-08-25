Названа самая богатейшая семья в России

Журнал Forbes опубликовал ежегодный рейтинг самых богатых кланов России. И впервые за шесть лет в нем сменился лидер: Ротенберги обошли Гуцериевых, передает онлайн журнал Tatler.
За год состояние семьи увеличилось на $270 млн — до $5,45 млрд. Эта сумма складывается из состояния председателя правления Федерации хоккея России, гендиректора фонда «СКД «Явара-Нева» Аркадия Ротенберга ($2,9 млрд), а также активов его брата Бориса Ротенберга, совладельца СМП Банка ($1,1 млрд), состояния его сына Игоря Ротенберга, председателя совета директоров ООО «Газпром бурение» ($950 млн) и активов его дочери Лилии Ротенберг, совладелицы TPS Real Estate ($500 млн).
На втором месте — Гурьевы, владеющие компанией по производству удобрений «Фосагро», с состоянием в $5,1 млрд. Активы Андрея Гурьева оцениваются в $4,7 млрд, его жены Евгении — в $400 млн, а дети Андрей и Юлия являются бенефициарами семейного траста.
Семья Гуцериевых, ранее возглавлявшая список, переместилась на третье место. Их состояние сократилось на $2,45 млрд до $3,2 млрд. Учитывались доходы владельца компании «Сафмар» Михаила, его брата Саит-Салама и сына Саида.
В пятерку также вошли семья Шаймиевых («Татавтодор») с состоянием $2,85 млрд и Владимира и Феликса Евтушенковых (АФК «Система», $2,3 млрд).
Замыкают топ-10 богатейших семей России Бажаевы («Группа Альянс», $1,9 млрд), Рахимкуловы (Kafijat, $1,8 млрд), Саркисовы (группа РЕСО, $1,7 млрд), Линники («Мираторг») с $1,35 млрд и Михайловы (группа «Черкизово») с $1,1 млрд.