Названа самая богатейшая семья в России

За год состояние семьи увеличилось на $270 млн — до $5,45 млрд. Эта сумма складывается из состояния председателя правления Федерации хоккея России, гендиректора фонда «СКД «Явара-Нева» Аркадия Ротенберга ($2,9 млрд), а также активов его брата Бориса Ротенберга, совладельца СМП Банка ($1,1 млрд), состояния его сына Игоря Ротенберга, председателя совета директоров ООО «Газпром бурение» ($950 млн) и активов его дочери Лилии Ротенберг, совладелицы TPS Real Estate ($500 млн).

На втором месте — Гурьевы, владеющие компанией по производству удобрений «Фосагро», с состоянием в $5,1 млрд. Активы Андрея Гурьева оцениваются в $4,7 млрд, его жены Евгении — в $400 млн, а дети Андрей и Юлия являются бенефициарами семейного траста.

Семья Гуцериевых, ранее возглавлявшая список, переместилась на третье место. Их состояние сократилось на $2,45 млрд до $3,2 млрд. Учитывались доходы владельца компании «Сафмар» Михаила, его брата Саит-Салама и сына Саида.

В пятерку также вошли семья Шаймиевых («Татавтодор») с состоянием $2,85 млрд и Владимира и Феликса Евтушенковых (АФК «Система», $2,3 млрд).