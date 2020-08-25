Одними из первых фильм Нолана Tenet увидят ласнамяэские борцы с коронавирусом

«Когда стало ясно, что TЕNET все же выйдет на киноэкраны в этом сезоне, у нас появилась мысль, что именно жители Ласнамяэ должны быть среди первых, кто увидит этот фильм. Район Ласнамяэ стал не только съемочной площадкой, но и одним из тех мест, где разворачивается главное действие киноленты Кристофера Нолана. Было принято решение, что на специальный сеанс пригласят работников скорой, семейных врачей, полицейских, пожарных, социальных работников и представителей других специальностей, которые были и остаются на первой линии борьбы с коронавирусом в нашем районе», - прокомментировал старейшина Ласнамяэ Владимир Свет.

Фильм TENET (в русском варианте «ДОВОД») снимался в Таллинне с середины июня по конец июля прошлого года. Наиболее масштабные сцены снимались в таллиннском Горхолле, на Лаагна-теэ и Пярнуском шоссе. В числе прочего, движение по Лаагна-теэ было практически перекрыто в течение 13 дней.

«Первый раз в истории нашего района Ласнамяэ становится местом действия фильма, который увидят десятки, если не сотни миллионов людей по всему миру. Весьма символично, что премьера этого фильма происходит во время Дней Ласнамяэ, которыми мы отмечаем годовщину создания района», - сказал Владимир Свет. «Хочется верить, что это событие еще больше подстегнет интерес к самому большому и многообразному району Таллинна», - добавил он.