Неожиданное решение KFC шокировало посетителей

В корпорации пояснили, что девиз стал небезопасен для клиентов во время пандемии коронавируса, поскольку главными мерами в борьбе с распространением COVID-19 стали гигиена и избегание касаний руками лица. Официальные представители подчеркнули, что этот шаг не повлияет на качество продукции.