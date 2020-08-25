Неожиданное решение KFC шокировало посетителей

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на время пандемии коронавируса перестанет использовать слоган «Так вкусно, что пальчики оближешь» (It's Finger Lickin Good), следует из сообщения на сайте компании.
В корпорации пояснили, что девиз стал небезопасен для клиентов во время пандемии коронавируса, поскольку главными мерами в борьбе с распространением COVID-19 стали гигиена и избегание касаний руками лица. Официальные представители подчеркнули, что этот шаг не повлияет на качество продукции.
До настоящего момента слоган KFC использовался 64 года. В компании заверили, что девиз вернется в рекламу корпорации в более «подходящее время», пишет «Сегодня».