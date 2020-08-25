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Неожиданное решение KFC шокировало посетителей

В Нарве открылся ресторан KFC. Очередь в него выстроилась еще за полчаса до открытия.

ФОТО: Николай Андреев

Сеть ресторанов быстрого питания KFC на время пандемии коронавируса перестанет использовать слоган «Так вкусно, что пальчики оближешь» (It's Finger Lickin Good), следует из сообщения на сайте компании.

 

 

В корпорации пояснили, что девиз стал небезопасен для клиентов во время пандемии коронавируса, поскольку главными мерами в борьбе с распространением COVID-19 стали гигиена и избегание касаний руками лица. Официальные представители подчеркнули, что этот шаг не повлияет на качество продукции.

KFC в ТЦ Кристийне.

ФОТО: Facebook

До настоящего момента слоган KFC использовался 64 года. В компании заверили, что девиз вернется в рекламу корпорации в более «подходящее время», пишет «Сегодня».

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