Стал известен гонорар Ивлеевой и Коваль за съемки в шоу «Орел и Решка»

Блогер Настя Ивлеева со своей подругой и коллегой в YouTube-шоу были выбраны ведущими нового сезона шоу «Орел и Решка». Вернуть в программу Настюшку «Опасность» решил зритель, а ее подругу Коваль — ведущую прошлого сезона, назначили продюсеры шоу.

Стал известен гонорар обеих ведущих за предстоящие съемки. Так Ивлеева за каждую серию сезона будет получать по 400 тысяч рублей (4 545 евро по сегодняшнему курсу) и дополнительно по 500 тысяч (5 681 евро) за каждую рекламную интеграцию со своим участием, передает «Вокруг ТВ».

Доход Юлии Коваль от участия в шоу будет значительно ниже. За каждую серию девушка заработает около 100 тысяч рублей (1 136 евро).

Съемки нового сезона шоу «Орел и решка» идут полным ходом. Казалось бы, все решено, но споры вокруг ведущих шоу не утихают до сих пор. Фанаты программы недовольны решением продюсеров, взять в сезон Юлию Коваль.

В проведенном среди зрителей опросе за ведущую отдали меньшинство голосов. Хейтеры даже придумали хештег #ковальвалисрешки, который начали оставлять в профиле ведущей и официальном аккаунте «Орел и Решка» в Instagram.

Настя «Опасность» Ивлеева не понимает негодование пользователей, поэтому в своем Telegram-канале она решила расставить все точки над i.

«Полетела в сезон я только потому, что так решил зритель. Коваль полетела в сезон потому, что так решил ТинСпирит. Базар окончен», — написала ведущая, отвечая на хейт в сторону подруги.

T.me @nastyaivleevaagent