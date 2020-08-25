ГДЕ НАСТОЯЩИЕ МУЖЧИНЫ? ⟩ Промокшая до нитки президент Керсти Кальюлайд вызвала жалость пользователей Сети

23 августа в Таллинне прошел Европейский день памяти жертв сталинизма и нацизма, известный как День черной ленты.
Президент Керсти Кальюлайд возложила венок к подножию Мемориала жертвам коммунизма, после решила насладиться концертом и в результате промокла до нитки. Потому что ни один из сидящих рядом мужчин не счел нужным предоставить ей зонт.
Как говорится, за что боролись, на то и напоролись. Эстония - страна гендерного равноправия, и мужчины, вероятно, не воспринимают первое государственное лицо нашей страны как хрупкую женщину. А, может, бравые военные подумали, что их жест будет расценен как сексуальное домогательство?
Напомним, что у таллиннского мэра Эдгара Сависаара были специальные люди, которые носили зонт над его головой. У президентской канцелярии такая статья расходов, как мы видим, не запланирована.
Снимок с промокшей Керсти Кальюлайд в красивом синем плаще и туфлях в тон вызвал и жалость, и негодование, и возмущение, и сочувствие у пользователей соцсетей. Все же хочется спросить у сидящих рядом с женщиной мужчин под зонтами: вы считаете, что поступили правильно, в прямом смысле слова выйдя сухими из воды?