17-летняя красотка из Таллинна показала зад и даже подумать не могла, чем всё закончится

Победительницей была признана 17-летняя Лаура-Кристина Матьюс из Таллинна. Девушка поучаствовала в дефиле в купальнике, где оператор запечатлел ее красивую фигуру. Этот кадр показали также на эстонском телеканале Kanal 2 в программе Reporter. Финал проходил в ночном клубе Teater, в нем оказались 7 сногсшибательных красоток, которым предстояло показать шарм, женственность и ум. В течение вечера девушки демонстрировали наряды известных брендов и купальники.