Вт, 25.08.2020
Эстонский бригадный генерал проигнорировал президентский прием из-за вчерашней выходки Микка Пярнитса, пришедшего пожать руку президенту в женском платье и на каблуках СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>
1

17-летняя красотка из Таллинна показала зад и даже подумать не могла, чем всё закончится

Конкурс красоты «Eesti Suvepiiga» среди спортивных и талантливых эстонских девушек модельной внешности в очередной раз прошел на «ура»! Красотки со всей республики весь летний сезон ждали этот счастливый день, который настал в конце августа. 

Победительницей была признана 17-летняя Лаура-Кристина Матьюс из Таллинна. Девушка поучаствовала в дефиле в купальнике, где оператор запечатлел ее красивую фигуру. Этот кадр показали также на эстонском телеканале Kanal 2 в программе Reporter. Финал проходил в ночном клубе Teater, в нем оказались 7 сногсшибательных красоток, которым предстояло показать шарм, женственность и ум. В течение вечера девушки демонстрировали наряды известных брендов и купальники. 

Победительница конкурса красоты и таланта занимается танцами - это главное хобби ее жизни. В свободное время она проводит на природе и предпочитает активный отдых. Но некоторые финалистки примут участие в международных конкурсах красоты. 

Смотрите видео программы Reporter! 

НАВЕРХ