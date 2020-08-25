«Пламя»: Ольга Серябкина в микро-бикини привела поклонников в восторг

В своем Instagram-аккаунте звезда опубликовала горячее фото. Певица позирует, находясь по пояс в воде, показав на камеру эффектный бюст. При этом она, сощурившись, томно смотрит вперед.

«Секс», «Природная красота вне конкуренции», «Пламя», «Какая шикарная», – восхитились фолловеры. Они отметили, что Ольга Серябкина покорила их сердца. Однако нашлись и критики, отметившие, что знаменитость даже купается с макияжем.

Напомним, после ухода из группы Serebro Ольга Серябкина пустилась в сольное плавание под псевдонимом Molly. Потом она все же решила выступать под собственным именем. Недавно артистка презентовала свой новый трек «Не стыдно».