Клиент банка по ошибке получил на счет более 2,7 миллиарда евро

Психиатр Блез Агирре из американского штата Массачусетс на 15 минут стал миллиардером из-за ошибки банка Bank of America, клиентом которого он является. Мужчина неожиданно обнаружил, что на его счете лежит 2,45 миллиарда долларов (более 2,7 миллиарда евро). Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Bloomberg.