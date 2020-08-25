Клиент банка по ошибке получил на счет более 2,7 миллиарда евро

Психиатр Блез Агирре из американского штата Массачусетс на 15 минут стал миллиардером из-за ошибки банка Bank of America, клиентом которого он является. Мужчина неожиданно обнаружил, что на его счете лежит 2,45 миллиарда долларов (более 2,7 миллиарда евро). Об этом сообщает Сегодня со ссылкой на Bloomberg.
По словам Агирре, он дважды проверял свой счет – на сайте финансовой организации и в мобильном приложении, однако ничего не изменилось.
Мужчина решил позвонить менеджеру по работе с клиентами, чтобы узнать, откуда появилась эта сумма. Хотя он был уверен, что сотрудники Bank of America самостоятельно заметят ошибки в переводе.
"Это была ошибка с отображением и ничего более. Она была исправлена,
– рассказал представитель финансовой организации Билл Холдин.
Агирре позже написал в своем Twitter, что это были его "15 минут безумного богатства".