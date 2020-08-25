Грета Тунберг возвращается в школу

В июне 2019-го Тунберг сообщила, что сделает перерыв в обучении ради защиты окружающей среды. Впрочем, ее посещаемость страдала из-за экоактивизма и до этого: летом 2018 года 16-летняя шведская школьница впервые вышла к зданию парламента с самодельным плакатом, на котором было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат». Вместо школы Грета в течение нескольких недель приходила к парламенту. Она хотела, чтобы власти усилили меры по борьбе с изменениями климата. Свой одиночный протест юная экоактивистка начала за три недели до парламентских выборов, сообщает портал Tut.by.