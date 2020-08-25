Грета Тунберг возвращается в школу

17-летняя экоактивистка из Швеции Грета Тунберг готова вернуться в школу. Об этом она написала в инстаграме, сопроводив пост снимком с рюкзаком и велосипедом. «Мой академический отпуск закончился, так здорово снова вернуться в школу!» — написала Грета.
В июне 2019-го Тунберг сообщила, что сделает перерыв в обучении ради защиты окружающей среды. Впрочем, ее посещаемость страдала из-за экоактивизма и до этого: летом 2018 года 16-летняя шведская школьница впервые вышла к зданию парламента с самодельным плакатом, на котором было написано Skolstrejk For Klimatet, то есть «Школьная забастовка за климат». Вместо школы Грета в течение нескольких недель приходила к парламенту. Она хотела, чтобы власти усилили меры по борьбе с изменениями климата. Свой одиночный протест юная экоактивистка начала за три недели до парламентских выборов, сообщает портал Tut.by.
На климатическом саммите ООН в Нью-Йорке 23 сентября 2019 года Грета обвинила мировых лидеров в том, что «своими пустыми речами» они «лишили ее детства».
Грета Тунберг стала символом экопротеста. Ее даже номинировали на Нобелевскую премию мира. В декабре 2019 года журнал Time назвал Тунберг «человеком года». Она стала самым молодым человеком года по версии издания.
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