ТОП-6 причин посмотреть снятый в Таллинне фильм Нолана Tenet в кино уже этой ночью!

1. Ночная романтика и эксклюзивность показа

Эксклюзивный кинопоказ, фото иллюстративное ФОТО: Shutterstock

Кинотеатры страны все как один обычно завершают работу не позднее 22:30, а иногда и раньше 22:00, никогда в обычный день вы не увидите показы фильмов в расписании позже указанного выше времени. Даже фестиваль «Темные ночи», первые годы баловавший зрителей ночными показами, сдал обороты, и перешел на вечерний график работы. Согласитесь, ведь иногда появляется непреодолимое желание пойти в кино и в одиннадцать часов вечера, и в полночь. Премьерные показы фильма «Довод» запланированы в ночь с 25 на 26 августа, самыми первыми зрители увидят картину в 00:01. Подумайте только, как круто и необычно будет оказаться в кино почти до 3 ночи!

2. Внимание, работают журналисты!

Журналист весь в работе ФОТО: Shutterstock

Некоторые премьерные показы, например, в Apollo Ülemiste пройдут при участии журналистов, которые сделают яркие кадры пришедших гостей и после окончания фильма пообщаются со зрителями и узнают мнение о новом фильме, частично снятом в Таллинне, основными локациями стал Горхолл и Лаагна-теэ. Настоящие фанаты кино смогут заявить о себе на камеру и эмоционально описать увиденное!

3. Посмотреть фильм первыми в мире!

Европа ФОТО: Shutterstock

Да, это абсолютно не шутка! Эстония одной из первых в мире показывает этот боевик Кристофера Нолана с Робертом Паттинсоном в главной роли для широкой публики, пока что картину увидели лишь избранные кинокритики со всего мира и уже оставили свои отзывы. Премьера фильма на данный момент состоялась лишь в Австралии и во Франции. В Латвии и Литве ночной спецпремьеры не будет, фильм начнут показывать 26 августа с утра. В России и США премьера фильма намечена лишь на 3 сентября. Последними картину увидят жители Японии - 18 сентября 2020 года.

4. Ностальгировать по Горхоллу вместе

Таллиннский Горхолл еще был доступен для людей в 2018 году ФОТО: Shutterstock

Сотни людей со всей страны стремятся попасть в заброшенный Горхолл, но по разным причинам не могут этого сделать. Экскурсии пользуются большим спросом. Ремонт здания пока остается под большим вопросом из-за улучшениями экономического положения в стране и в мире. А в новом фильме «Довод» Горхолл будет представлен как оперный театр в Киеве, который подвергся нападению террористов. Заглянуть внутрь даже самых секретных помещений можно будет уже этой ночью в лучших кинотеатрах страны.

5. Стать звездой соцсетей!

Соцсети разрываются, снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

Представляете, как вы самым первым в стране и почти самым первым в мире напишете свой короткий или развернутый отзыв о фильме, увиденном после полуночи? Вы опередите даже местных журналистов! Пока другие будут лишь грезить о просмотре картины, вы уже все увидите своими глазами и опишите происходящее. Ваш отзыв могут заметить мировые кинокритики, публикацией будут делиться наши соотечественники, что поможет вам стать звездой соцсетей!

6. Увидеть Таллинн глазами Нолана и прогуляться по ночному городу

Ночной Таллинн, снимок иллюстративный ФОТО: Shutterstock

После невероятных эмоций от того, каким показан наш город и его различные места и объекты архитектуры в боевике Tenet, вам наверняка захочется со своим спутником или спутницей перед сном, пока весь город спит, прогуляться по этим местам или проехать мимо них на автомобиле и помечтать. Вспомнить о прошлом и задуматься о будущем. И представить, что совсем недавно здесь бывали мировые знаменитости и любовались красотами Таллинна!