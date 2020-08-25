Астрологи бьют тревогу: в сентябре три знака Зодиака могут получить страшнейшие удары cудьбы

Например, предстоящий сентябрь будет сложным месяцем для трех знаков Зодиака: им придется испытать тяжелые удары cудьбы.

Откуда их ждать? Как к ним подготовиться? Нужно внимательно изучить предупреждения и рекомендации астрологов, чтобы свести к минимуму негативное влияние созвездий в начале осени.

Рак

Рак терпеть не может поражения в любой сфере жизни, ему сложно дается принятия собственных неудач. И cудьба решила проверить его на моральную прочность этой осенью. С первых дней сентября все будет валиться из рук.

Успокоить Рака можно только тем, что все неудачи не будут нести за собой какого-то серьезного ущерба. Рак не потеряет семью или работу, не пострадает его здоровье… моральное.

Но каждая неприятность будет очень больно бить по его самолюбию. Избежать этого не удастся, ведь невозможно оградить себя полностью от окружающего мира.

Нужно постараться мысленно настроиться на предстоящие сложности и понимать, что они лишь закалят дух.

Водолей

Водолей не умеет проигрывать и всегда отмахивается и отказывается от своей вины, сваливая ее на кого-то другого. Вселенная любит только смелых и самостоятельных людей, и она решила уже, наконец, проучить Водолея.

Она будет посылать ему испытания до тех пор, пока он не начнет признавать чужую правоту, пока не начнет извлекать опыт из своих ошибок. Как этого избежать?

Очень просто: нужно провести тщательную и скрупулезную работу над собой. Если Водолей сможет понять свои недостатки и избавиться от них, то у Вселенной просто не будет повода «наносить ему удары».

Рыбы

Рыбы очень любят жалеть себя. Каждую неудачу они принимают полностью на свой счет и начинают сразу же примерять роль жертвы и страдать. Вселенная не поощряет такое поведение.

Некоторая жалость уместна, но это, скорее, должно быть сочувствие со стороны. А сам человек должен быть собран, сосредоточен и занят делами. А сложных ситуациях – особенно!

Рыбы – это единственный знак, кому астрологи могут назвать конкретную сферу, в которой стоит ждать опасность – это окружение, социум. «Удары» будут идти от людей, даже от самых близких.