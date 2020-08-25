Гороскоп на 25 августа: какие знаки Зодиака будут решать финансовые проблемы

Овен

Этот день доставит вам множество приятных хлопот, но в результате своих трудов вы получите достойную награду.

Телец

Наступающий день может отнять немало времени и сил, но не стоит пускать все на самотек – вы самостоятельно со всем справитесь, пишет «Сегодня».

Близнецы

День подходит для поездок, путешествий и знакомств. А вот серьезных физических нагрузок лучше избегать.

Рак

Ваша напористость может вам навредить. Сбавьте обороты и постарайтесь изменить свое привычное поведение.

Лев

Никому не обещайте того, в чем вы не уверены. Лучше еще раз взвесить свои силы, чтобы реально оценить ситуацию.

Дева

Вас могут отвлечь от дел новые люди, появившиеся в вашем окружении. Не стоит обращать внимания на разговоры за спиной.

Весы

Если вы чувствуете, что не сможете самостоятельно решить финансовые вопросы, обратитесь за помощью к друзьям.

Скорпион

День накопления силы и планов на будущее, но вот начинать серьезных дел пока не стоит. Переждите этот период.

Стрелец

Ситуации этого дня даются не просто так. Вам следует поучиться на собственных ошибках и извлечь полезные выводы.

Козерог

День подходит для освоения новых полезных знаний и применения полученного опыта на практике.

Водолей

Вам будут легко даваться публичные выступления и разговоры на важные темы. Вы сможете убедить окружающих в своей правоте.

Рыбы