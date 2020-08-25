Ошибки, которые вы допускаете при употреблении огурцов

Однако есть как минимум 3 действия, которые многие из вас делают неправильно.

1. Вы удаляете кожуру

Как и во всех овощах и фруктах, большинство витаминов содержится именно в кожуре. Но прежде всего, она содержит нерастворимые волокна, которые нормализуют пищеварение, благодаря механическим и химическим действиям.

Что стоит делать: если вы покупаете огурцы в магазине, то перед приготовлением необходимо из промыть в воде с небольшим количеством соды.

2. Вы не удаляете семена

Несмотря на то, что семена огурца богаты питательными веществами, они очень трудно перевариваются из-за того, что покрыты специальной оболочкой.

Что стоит делать: разрежьте огурец вдоль, а затем при помощи чайной ложки уберите семена. Если вы не хотите оставлять отходы, то эти семена можно использовать их для масок.

3. Едите огурец вечером