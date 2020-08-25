Ошибки, которые вы допускаете при употреблении огурцов

Огурец - низкокалорийный овощ, богатый минералами, витаминами группы В и С, фолиевой кислотой, кальцием, железом, магнием, фосфором, калием и цинком. Он является мощным антиоксидантом, нормализует давление и пищеварение, пишет zen.yandex.ru.
Однако есть как минимум 3 действия, которые многие из вас делают неправильно.
1. Вы удаляете кожуру
Как и во всех овощах и фруктах, большинство витаминов содержится именно в кожуре. Но прежде всего, она содержит нерастворимые волокна, которые нормализуют пищеварение, благодаря механическим и химическим действиям.
Что стоит делать: если вы покупаете огурцы в магазине, то перед приготовлением необходимо из промыть в воде с небольшим количеством соды.
2. Вы не удаляете семена
Несмотря на то, что семена огурца богаты питательными веществами, они очень трудно перевариваются из-за того, что покрыты специальной оболочкой.
Что стоит делать: разрежьте огурец вдоль, а затем при помощи чайной ложки уберите семена. Если вы не хотите оставлять отходы, то эти семена можно использовать их для масок.
3. Едите огурец вечером
Огурец состоит на 96% из воды и переваривается очень быстро. При условии того, что на 100 грамм он содержит всего 10 калорий, этот овощ идеально подходит для ужина. Однако большинство людей привыкли есть огурцы в салате с помидорами. И проблема состоит в том, что помидоры и огурцы перевариваются разными отделами кишечника, но в совокупности приводят к проблемам с пищеварением.