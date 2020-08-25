Алексей Чадов показал в Сети фото с шестилетним сыном от Дитковските

Актер Алексей Чадов минувшие выходные посвятил наследнику, которого ему подарила актриса Агния Дитковските. Трогательным фото с сыном актер поделился в соцсети, пишут Аргументы.
Чадов накормил Федора мороженым.
Федя съел два,
— написал он.
Алексей поразил поклонников сходством с ребенком. Многие также отметили, что его сын заметно подрос за лето.
Напомним, что у Агнии после расставания с Чадовым родился второй ребенок. Эту информацию подтвердила ее подруга Светлана Светикова. Однако Дитковските наследника скрывает.