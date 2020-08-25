Вт, 25.08.2020
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Алексей Чадов показал в Сети фото с шестилетним сыном от Дитковските

Алексей Чадов и Агния Дитковските.

ФОТО: Filippov Alexei/COVI

Актер Алексей Чадов минувшие выходные посвятил наследнику, которого ему подарила актриса Агния Дитковските. Трогательным фото с сыном актер поделился в соцсети, пишут Аргументы.

Чадов накормил Федора мороженым.

Федя съел два,

— написал он.

Алексей поразил поклонников сходством с ребенком. Многие также отметили, что его сын заметно подрос за лето.

Напомним, что у Агнии после расставания с Чадовым родился второй ребенок. Эту информацию подтвердила ее подруга Светлана Светикова. Однако Дитковските наследника скрывает.

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