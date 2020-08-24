Елизавета II может не вернуться в Букингемский дворец до конца 2020 года

Обычно королева Великобритании возвращается в Букингемский дворец после летних каникул в Шотландии. Но в 2020 году монарх не вернется в лондонскую резиденцию. Ожидается, что она снова поедет в Виндзорский замок, где будет оставаться в обозримом будущем. Елизавета II поедет в Лондон для выполнения королевских обязательств только тогда, когда это будет безопасно.

Решение остаться в резиденции в графстве Беркшир с небольшим количеством домашнего персонала обусловлено тем, чтобы снизить риск заражения королевы и принца Филиппа коронавирусом. Пока неясно, когда монаршая пара сможет вернуться в Букингемский дворец, но вряд ли раньше 2021 года.

Королева продолжала работать после того, как было объявлено о карантине, но она практически не выполняла никаких официальных обязательств лично с начала пандемии. Единственным исключением стала церемония посвящения в рыцари полковника Томаса Мура, который собрал крупную сумму денег для помощи Национальной службы здравоохранения.

Елизавета II приняла участие во многих видеоконференциях, общаясь с работниками благотворительных организаций и родственниками. Монарх также регулярно проводила беседы с премьер-министром страны Борисом Джонсоном по телефону.

Однако пока Ее Величество проводит время в любимой резиденции Балморал в Шотландии, где наслаждается общением с супругом, верховой ездой и отдыхом на свежем воздухе.