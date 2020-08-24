Елизавета II может не вернуться в Букингемский дворец до конца 2020 года

В настоящее время британский монарх наслаждается отдыхом в любимой шотландской резиденции, где ее посещают самые близкие родственники. Но после того, как летние каникулы Ее Величества закончатся, ей придется покинуть Балморал. Однако возвращаться в Лондон Елизавета II (Elizabeth II) пока не планирует, пишет Joinfo.ua, ссылаясь на Hello Magazine.
Обычно королева Великобритании возвращается в Букингемский дворец после летних каникул в Шотландии. Но в 2020 году монарх не вернется в лондонскую резиденцию. Ожидается, что она снова поедет в Виндзорский замок, где будет оставаться в обозримом будущем. Елизавета II поедет в Лондон для выполнения королевских обязательств только тогда, когда это будет безопасно.
Решение остаться в резиденции в графстве Беркшир с небольшим количеством домашнего персонала обусловлено тем, чтобы снизить риск заражения королевы и принца Филиппа коронавирусом. Пока неясно, когда монаршая пара сможет вернуться в Букингемский дворец, но вряд ли раньше 2021 года.
Королева продолжала работать после того, как было объявлено о карантине, но она практически не выполняла никаких официальных обязательств лично с начала пандемии. Единственным исключением стала церемония посвящения в рыцари полковника Томаса Мура, который собрал крупную сумму денег для помощи Национальной службы здравоохранения.
Елизавета II приняла участие во многих видеоконференциях, общаясь с работниками благотворительных организаций и родственниками. Монарх также регулярно проводила беседы с премьер-министром страны Борисом Джонсоном по телефону.
Однако пока Ее Величество проводит время в любимой резиденции Балморал в Шотландии, где наслаждается общением с супругом, верховой ездой и отдыхом на свежем воздухе.
Но королеве пришлось отказаться от традиционного посещения церкви. Елизавета II считает, что ее появление у храма может привлечь публику, что небезопасно в условиях пандемии.