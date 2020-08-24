Самая сексапильная блондинка Эстонии продолжает радовать подписчиков снимками в бикини

Одна из самых важных вещей, которые я поняла за последние не сколько лет - мнения людей насчет путешествий могут быть абсолютно разными. Например, когда я говорила своим друзьям и близким, что собераюсь посетить Албанию, их реакция была довольно похожей. "Ты действительно хочешь туда поехать?" "Там опасно, тебе следует быть осторожной". После таких слов еще сильнее хочется посетить это место. И вот я здесь, пишу вам из Албании и, как у каждой страны, здесь есть свои минусы: тут довольно грязно, имеет место коррупция, но здешняя природа уникальна, люди очень приветливые и очень недорого,