Печально: закрывается легендарное кафе в Старом городе

Закроется ли кафе с 40-летней историей навсегда - говорить сегодня рано. Решение примет Таллиннский городской музей, который управляет кафе последние семь лет.

Золотым веком Neitsitorn или «Девичьей башни» можно считать 80-е годы, когда открывшееся в начале десятилетия кафе с псевдоисторическим, но очень романтическим интерьером пользовалось огромной популярностью как у местных, так и у гостей города.

В 2000-х кафе было временно - почти на десять лет - закрыто из-за споров о собственности, и открылось лишь весной 2013 года после реставрации и обновления интерьера.

Исполняющий обязанности директора Городского музея Тоомас Абилине уверен, что в будущем кафе откроется снова. «Девичья башня» является частью музея Кик-ин-де-Кёк и вместе с его четырьмя башнями и бастионными ходами составляет большой комплекс, так что людям, посещающим эти достопримечательности, необходимо место, где можно насладиться чашечкой ароматного кофе и немного отдохнуть. Кроме того, с «Девичьей башни» открывается прекрасный вид на Старый город.

Таллинн и Городской музей намерены в будущем передать управление кафе частной компании. Надеемся, что инвестор найдется!