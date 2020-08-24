Пн, 24.08.2020
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«Как горяча!» Снимок эстонской красотки на кровати не оставляет места воображению

Грете Клейн.

ФОТО: Instagram

Эстонская красавица-актриса Грете Клейн (31), которая в конце июня вышла замуж за известного продюсера и отца своей дочери Саары - Эрго Кулда (43), опубликовала пикнтный кадр на своей странице в Instagram.

На этот раз красотка позировала в откровенном топе, который лишь слегка прикрывает ее грудь, а на шее Грете красуется громоздкая цепь, которая придает образу еще больше сексуальности.

В комментариях к снимку подписчики рассыпались в комплементах любимице.

Как горяча!

Почему ты не публикуешь фото чаще?

Необыкновенная женщина!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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