«Как горяча!» Снимок эстонской красотки на кровати не оставляет места воображению

Эстонская красавица-актриса Грете Клейн (31), которая в конце июня вышла замуж за известного продюсера и отца своей дочери Саары - Эрго Кулда (43), опубликовала пикнтный кадр на своей странице в Instagram.
На этот раз красотка позировала в откровенном топе, который лишь слегка прикрывает ее грудь, а на шее Грете красуется громоздкая цепь, которая придает образу еще больше сексуальности.
В комментариях к снимку подписчики рассыпались в комплементах любимице.
Как горяча!
Почему ты не публикуешь фото чаще?
Необыкновенная женщина!