Вскрылись подробности интимных отношений Анджелины Джоли и Брэда Питта

Отношения Брэда Питта и Анджелины Джоли остались в прошлом. Однако их общие знакомые до сих пор вспоминают о невероятной «химии», связывавшей двух актеров. Так, интимные отношения пары заставят устыдиться Кристиана Грея (главного героя фильма «50 оттенков серого»). Об этом рассказал источник, приближенный к Питту и Джоли.

Напомним, роман между двумя голливудскими звездами вспыхнул в 2004 году — на съемках боевика «Мистер и миссис Смит». По словам очевидцев, Анджелина и Брэд, еще женатый на Дженнифер Энистон, уже тогда уединялись в трейлерах и обменивались откровенными записками.

Теперь выяснилось, что с Питтом у актрисы был «лучший секс в ее жизни». У Джоли якобы была специальная коробка с игрушками для взрослых, и в начале романа с актером она регулярно туда заглядывала.

«Анджелина любит грубость и игры. До определенной степени ей нравится связывание. С Питтом она нашла то, что ей было нужно», — заявил информатор, слова которого приводит Mirror.

Впрочем, горячие подробности не стали сенсацией: еще в 2014 году источник рассказывал журналу Star о том, как Джоли закупалась пикантным бельем в лондонском секс-шопе. «Она обожает кружева и кожу. Брэд — счастливчик», — отмечал очевидец.

К сожалению, брак актеров потерпел крах. Единственное, о чем жалеет Анджелина, — о потерянном лучшем в ее жизни сексуальном партнере.