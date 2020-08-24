Рассекречено первое путешествие ведущих шоу «Орел и решка» Насти Ивлеевой и Юлии Коваль

29-летняя Настя Ивлеева поделилась в личном кадрами со съемок нового сезона. Звезда опубликовала снимки антикварницы и бронзового памятника. «Как я скучала по таким фоткам», — подписала публикацию блогер.

ФОТО: Instagram

Пользователи Сети мгновенно вычислили по достопримечательностям, что первый выпуск шоу «Орел и решка» снимали в Скопье — столице Республики Македония. «Город спалила. На памятнике вылитая Ивлеева!»; «Теперь мы знаем, где ты! На вывеске есть название города»; «Какие атмосферные фото! Теперь не придется гадать, куда вы отправились», — отметили внимательные подписчики.

ФОТО: Instagram

Напомним, лишь на днях появилось официальное подтверждение, что именно Коваль будет соведущей Ивлеевой в программе о путешествиях. «Мы решили узнать, кто сильнее: дружба Насти и Юли или желание обладать безлимитной картой. Так что в новом сезоне девочки будут отрываться! А вот кто будет развлекаться на полную, а кто — спать на пляже, решит орел или решка. Встречаем и любим — Юля Коваль в новом сезоне шоу «Орел и решка», — сказано в сообщении.

Ивлеева не скрывает — она рада тому, что будет вести новый сезон популярного шоу вместе с лучшей подругой. «Дружище, мы сделаем самый классный девчачий сезон! У меня есть юмор, а у тебя сиськи! Долой негатив! Всем не угодишь. Жизнь слишком коротка, если делать на нем акцент! Мы уже в сезоне, и мы сделаем его искренним, добрым и самым смешным!» — обратилась блогер к приятельнице.