«Себе не прошу ничего, только маме и детям – здоровья»: неизвестное интервью Валентины Легкоступовой растрогало Сеть

Пока подробности трагической гибели 54-летней Валентины Легкоступовой выясняются, близкие и друзья продолжают оплакивать артистку. Так, родные певицы отмечают, что она всегда была добрым и отзывчивым человеком, многое делала для самых дорогих людей. В одном из последних телеинтервью Легкоступова сама призналась — она готова положить на карту все, лишь бы любимые были счастливы.

«Я каждый день благодарю за все, что есть. За то, что проснулась, что светит солнце, что есть моя семья. Себе я не прошу ничего, я прошу своим детям и своей маме. Прошу одного — здоровья», — говорит артистка.

Легкоступова всегда с трепетом относилась к отеческому дому в Феодосии и любила бывать там. Когда-то давно она пообещала, что не продаст дом, в котором выросла — и сдержала обещание. Ведь там она впервые поняла, что станет певицей. «Я из коробок сцену делала и ходила по квартирам — приглашала всех на концерт», — вспоминала звезда.

Много лет назад именно отец Легкоступовой настоял на том, чтобы дочь получила музыкальное образование. Мужчина предложил наследнице самой выбрать инструмент, и она предпочла скрипку. «Я думала, что выбираю что-то простое, ведь там всего четыре струны», — рассказала исполнительница хита «Ягода-малина» в программе «Однажды» на канале НТВ, добавив, что на самом деле испытала большие трудности в обучении.