Стилист Аллы Пугачевой и Джулии Робертс: Ротару – жадная и злая, потому что у нее нет секса!

София Ротару отметила 73-й день рождения. Пышных торжеств звезда устраивать не стала. Праздник София Михайловна отметила в кругу близких в своем роскошном доме под Киевом. Звезду поздравляли невестка с сыном, а также внуки. Снимки с торжества Ротару выложила в Instagram.

Звездный стилист Джордж Ровалс, в свое время сотрудничавший с Аллой Пугачевой, Джулией Робертс и другими звездами, в ужасе от снимков. Он заявил: сейчас Ротару больше похожа на соломенную вдову, нежели на популярную певицу.

– У Софии одна беда: у нее никогда не было своего образа, – кипятится Джордж Ровалс. – Поэтому ее фотографии с дня рождения меня не могут вдохновлять. Что мы видим? Платье ужасное, прическа еще хуже! Ротару с прилизанными волосами смотрится так, будто не успела помыть голову! Где же объем? Хотя бы волны сделала! А она утюжком все волосы вытянула: палки висят на лице! Кто этот ужасный аппарат придумал? Софье его надо выкинуть! Ходит точно соломенная вдова.