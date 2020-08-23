Богатейшая красотка мира Пэрис Хилтон рассказала, как ее били и пытали в школе

Знаменитость поделилась шокирующим рассказом в своем новом документальном фильме This Is Paris, который выйдет в эфир 14 сентября. Пэрис рассказала, что родители отправили ее в школу-интернат Provo Canyon School в штате Юта (сейчас это лечебный центр для подростков) в 17-летнем возрасте из-за ее неуправляемого поведения. Однако, по словам Пэрис, родители не знали об ужасах, которые творили сотрудники учреждения, говорившие детям, что им никто не поверит. По словам Пэрис, персонал рвал письма подростков и обрывал их телефонные разговоры, когда те пытались рассказать о насилии.

Пэрис обвинила сотрудников в пытках, в физическом и психологическом насилии.

«Персонал говорил ужасные вещи. Они постоянно заставляли меня плохо относиться к себе и запугивали меня. Я думаю, что их целью было сломать нас. И они применяли физическое насилие, били и душили нас. Они хотели внушить страх детям, чтобы мы были слишком напуганы, чтобы ослушаться их», - поделилась актриса.

Согласно рассказу Хилтон, в качестве наказания в заведении подростков заключали в одиночную «камеру» на срок до 20 часов в день. По ее словам, она плакала каждый день и пыталась бороться с приступами паники.

Пэрис пробыла в школе почти год и покинула ее по собственной инициативе после того, как ей исполнилось 18 лет.

«Люди могут подумать, что все в моей жизни далось мне легко, но я хочу показать миру, кто я есть на самом деле», - сказала звезда.