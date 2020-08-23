Павел Глоба о периоде 24-31 августа: четыре знака на пороге судьбоносной встречи

В Овна вселится беспокойный дух. Нужно проявить осторожность, чтобы не потерять голову от ожидаемой встречи с важным человеком. Описывать подробности свидания в соцсетях своим друзьям также не стоит.

Нужно заботиться о своем имидже. Главное - не допустить, чтобы конфиденциальные детали попали к сплетникам. Совсем скоро выяснится, нужно ли было беспокоиться. Перемены для успешной жизни уже подготовлены, смотрите вперед с оптимизмом.

Лев должен терпеливо делать свою работу, в выборе проектов ему хорошо будет помогать интуиция или помощь коллеги.

К недовольной физиономии партнера нужно относиться снисходительно. Рецептом идеальных любовных отношений должен стать ритуал комплиментов и страстных экспериментов. Не нужно оглядываться на прошлое, в новой любви стоит искать свое счастье.

Звезды говорят что сейчас легче достичь целей, чем когда-либо. В этот период возможно гораздо быстрее получить то, что нужно. Ваше будущее зависит от встречи с влиятельным лицом, значит, не стоит медлить, нужно действовать. Вы знаете - кто этот человек. Опять же: вам поможет интуиция!

Весам не стоит тратить время на пустые разговоры, так как упрямых коллег все равно не переубедить. Нужно искать того, кто окажется более влиятельным и сможет принять участие в вашей судьбе. Удача не оставит, выгодных возможностей представится немало, и вы будете выбирать.

О себе заявит некто из прежних поклонников или поклонниц и сделает интересное предложение. Эта встреча даст еще один шанс : Весы смогут смотреть на собственную жизнь с другой стороны и улучшить свое материальное положение.

Если взяться за подготовку и оформление официальных дел, можно попутно решать собственные проблемы. В семейной жизни возможны конфликты, а на работе вам придется мирить противоборствующие стороны. Одиноким нужно отложить домашние дела и отправиться на прогулку. Любые встречи наполнят эмоциями, переживаниями.

Деве нужно выбрать время для обдумывания дальнейшей жизни и реализовать свои интересы, а не решать проблемы окружающих.

Сейчас наступает более спокойный период, когда вы можете контролировать ситуацию так, как желаете. Можно позаботиться о собственном развитии, личном образовании. А интересным человеком может оказаться случайный прохожий, две-три фразы которого, брошенные вскользь, заставят задуматься о собственной жизни.

После чего удачно будет пообщаться с друзьями и запланировать совместный бизнес.