Юлия Тимошенко больна и находится в тяжелом состоянии

Сегодня СМИ сообщили о том, что у лидера украинской партии и парламентской фракции «Батькивщина» Юлии Тимошенко коронавирус. Позже ее пресс-секретарь Марина Сорока подтвердила информацию.
Сотрудница пресс-службы политика написала об этом в социальных сетях, отметив, что состояние Юлии Владимировны оценивается как тяжелое — температура поднялась до 39. «Да, к сожалению, это правда. Тест показал наличие COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — добавили в окружении бывшего премьер-министра Украины.
Кроме того, журналисты выяснили — вместе с 59-летней Юлией Тимошенко заболели и ее дочь Евгения, а также муж дочери Артур Чечеткин. Сейчас их всех госпитализировали в одну из киевских больниц, где за самочувствием наблюдают высококвалифицированные врачи.
Эксперты отмечают, что последний раз на публике Тимошенко появлялась 8 августа — после она не вступала в контакты с большим скоплением людей, сообщает «Стархит».