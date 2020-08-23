Юлия Тимошенко больна и находится в тяжелом состоянии

Сотрудница пресс-службы политика написала об этом в социальных сетях, отметив, что состояние Юлии Владимировны оценивается как тяжелое — температура поднялась до 39. «Да, к сожалению, это правда. Тест показал наличие COVID-19. Состояние оценивается как тяжелое. Температура до 39. Борется», — добавили в окружении бывшего премьер-министра Украины.

Кроме того, журналисты выяснили — вместе с 59-летней Юлией Тимошенко заболели и ее дочь Евгения, а также муж дочери Артур Чечеткин. Сейчас их всех госпитализировали в одну из киевских больниц, где за самочувствием наблюдают высококвалифицированные врачи.