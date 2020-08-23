Беременная Подольская взволновала поклонником эротичным селфи в отпуске

Компанию ей при этом составил вовсе не муж Владимир Пресняков, а сестра Юлианна, ее дочки и сын Артемий.

В Белеке Полдольская сняла гостиничный номер в спа-отеле и отлично провела время, не отказывая себе в курортных удовольствиях. Певица загорала, купалась в море и бассейне, отмечалась в местных ресторанах. При этом ни капли не стеснялась появляться на пляже как в слитном, так и в раздельном купальниках.