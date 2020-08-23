Популярный российский блогер Илья Варламов рассказал, чему россияне должны поучиться у эстонцев

Любая современная автобусная остановка должны удовлетворять хотя бы базовым требованиям.

1. На ней должно быть информационное табло с номерами маршрутов и расписанием.

2. Остановка должна хорошо освещаться, причем не за счет рекламного лайтбокса, а за счёт хорошего верхнего света.

3. Павильон должен защищать пассажиров от ветра, дождя и снега. В наших условиях логично делать павильоны с трёхсторонней защитой, причём без всяких щелей.

4. Остановку желательно обработать антивандальным покрытием, на которое нельзя нанести граффити и наклеить объявления.

Вот только в жизни встретить в России остановку, которая удовлетворяла бы всем вышеперечисленным критериям, очень сложно. И если в больших городах качественные остановочные павильоны найти еще возможно, то в деревнях, сёлах и небольших городках в большинстве случаев ждать автобус придется как-то так:

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Ладно, лужи и грязь под ногами будут не всегда, но средняя остановка в сельской местности выглядит действительно неважно.

А теперь представьте, что вам нужно зимним вечером в полной темноте дождаться здесь автобуса, который еще и ходит, небось, несколько раз в день. Хочется постоять здесь с фонариком в мороз минут так 20-30?

Удивительно, но когда я говорю, что остановки можно строить иначе, что ждать автобус в теплоте и при свете – это совершенно нормально, мне сразу начинают писать, что делать нормальные остановки у нас очень дорого, что это никому не нужно, это не для России, у нас денег нет, климат не тот, да и вандалы все разламывают, поэтому пусть дальше стоит говно.

А вот эстонцы, наши соседи, взяли и построили нормальные остановки для жителей сельской местности, с обогревом, с туалетом и велосипедной парковкой.

В уезде Пярнумаа в деревнях возвели 8 «мини-вокзалов» в едином стиле, взяв за основу автовокзал в городе Пярну. Вместо обычных навесов для жителей сельской местности поставили аккуратные закрытые павильоны с обогревом и с хорошим освещением.

Вот остановочный павильон в Тори, население которого составляет 451 человек.

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Фото: Alex / @estxkid

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Фото: Alex / @estxkid

Коонга – 213 человек.

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Фото: Alex / @estxkid

Город Лихула с населением чуть больше 2 000 человек. Дизайн остановочного павильона здесь отличается, поскольку пристройка к зданию находится под охраной как памятник истории и культуры.

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Фото: Alex / @estxkid

И стоит заметить, что внутри тоже чисто и аккуратно. Здесь можно спокойно ждать своего автобуса в любое время дня и при любой погоде.

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Фото: Alex / @estxkid

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Фото: Alex / @estxkid

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Фото: Alex / @estxkid

И что мешает строить так в России? Снова климат не тот?

Пользователи активно комментировали статью российского блогера, у которого есть целый цикл о нашей стране и ее достижениях. «Где вы в России возьмете столько эстонцев?»; «У нас построй такие, так хоть гастеры будут "газель" подгонять и воду в канистрах часами качать питьевую для ближайшей шашлычной! Ну, и мыться там же заодно, чтобы в деревне с тазиками не бегать!»; «Россияне должны страдать», - написал кто-то, проиллюстрировав свои слова таким снимком.