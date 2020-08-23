Сколько стоили похороны Валентины Легкоступовой

Недавно стало известно, что во время траурной церемонии тело 54-летней Валентины Легкоступовой находилось в необычном гробу — элитное изделие белого цвета оказалось весьма редким явлением.

«Это итальянский гроб, сделанный из особо прочных пород дерева, Внутри он пустой. «Голая» стоимость – около 400 тысяч рублей (4545 евро по сегодняшнему курсу). На нее, как правило, «накручивается» цена за мягкие подушки, постель, покрывало — все удобства. Плюс цветы... да много чего. Средняя стоимость подобного гроба на похоронах представительского класса — а похороны такой звезды, как Валентина Легкоступова, безусловно, относятся именно к этой категории, составляет один миллион рублей», — рассказал ритуальный агент Вячеслав Ребров.

Позже артистку кремировали. Как именно близкие поступят с прахом звезды пока неизвестно, однако подобное захоронение на Троекуровском кладбище может обойтись близким Легкоступовой в 350 тысяч рублей (3977 евро).

Отметим, что на прощании с Легкоступовой было не так много известных персон. Тем не менее, проститься с подругой пришел Сергей Пенкин. Очевидцы уверяют— на артисте не было лица. «Валентина — талант! Таких артистов надо ценить, а не тех бездарей, которые сейчас выступают на сцене. Ценить при жизни, а не тогда, когда они уходят», — высказался Пенкин.

Не обошлось на церемонии и без скандала: поклонники исполнительницы надеялись устроить последние овации, но так и не увидели Легкоступову перед кремированием. «Это не по-людски! Валентина и так была обделена вниманием при жизни. И даже не услышала последних аплодисментов после смерти. Нам не дали проводить ее в последний путь достойно. Разве так можно?» — возмутились почитали звезды.