Эстонка, вошедшая в рейтинг самых красивых девушек мира: за границей нет зависти, а на людей не навешивают ярлыки

19-летняя Арабелла Саалисте - настоящая искорка, темпераментная и очень яркая девушка, которая любит путешествовать и участвовать в конкурсах красоты, ценит в других искренность и надежность, пишет Elu24.

Арабелла с головой погружена в мир конкурсов красоты, любит платья для принцесс, туфли на высоких каблуках, словом, женственную одежду, но с удовольствием носит и удобные кроссовки.

В 2019 году Арабелла стала участницей конкурса красоты, который проводила Тийна Янтсон, и завоевала сразу три титула: Miss J'adore Fashion Model 2019, Miss Charm 2019 и Miss Worldwide 2019. «Грандиозной победы не было, но это хорошо, потому что иначе я больше бы не принимала участие в конкурсах», - говорит Арабелла, которая уже готовится к очередному конкурсу красоту.

В прошлом году Арабелла принимала участие в международном конкурсе Miss Tourism Worldwide 2019 в Китае, где соревновалась за корону с 80 девушками и вошла в десятку финалисток. Арабелла советует всем девушкам не питать иллюзий насчет обязательной победы и не ждать престижных титулов, а просто участвовать, потому что в любом случае приобретается опыт.

Aрабелла в Китае на конкурсе Miss Tourism World 2019. ФОТО: личный архив

Арабелла признается, что внешность уже давно перестала быть главным критерием оценки на конкурсах красоты, важно и то, насколько приветливо, искренне и доброжелательно участница относится к другим и поддерживает их. У Арабеллы всегда есть поддержка ее семьи, друзей и одноклассников.

Китай стал для Арабеллы не единственной дальней страной, которую она посетила. Жажда приключений и желание открывать для себя все новое привели нашу красотку в Эквадор и страны Южной Америки. «Это был очень захватывающий опыт, и он во многом повлиял на мой характер. Я сама очень подвижная и темпераментная, некоторым даже может показаться, что слишком, но меня не волнует мнение других. Я просто занимаюсь своим делом и получаю удовольствие от жизни», - Арабелла уверена, что мыслит нестандартно. Если бы ей пришлось выбирать, куда потратить последние деньги, это определенно было бы путешествие. Доказательства? Тату на ее ноге: «Умри с воспоминаниями, а не со сновидениями».

Недавно Арабелла была выбрана одной из лучших девушек-дрифтеров на этих захватывающих соревнованиях. «Конкуренток было достаточно, и все красавицы, с великолепными фигурами и умные, и я реально удивилась, узнав, как много людей проголосовало за меня», Саалисте считает конкурс на лучшую девушку-дрифтера веселым и полным адреналина занятием.

Несмотря на свой юный возраст, Арабелла довольно неплохо разибрается в маркетинге в социальных сетях, добавляя, что училась на практике. Она хотела бы получить образование в области управления международным бизнесом или выучиться на психолога после окончания средней школы.

Девушке очень импонируют Нидерланды и культурное наследие этой страны, а также тот факт, что нидерландцы обожают велосипеды. И Саалисте хотела бы учиться там. Как ей кажется, жители Нидерландов - прямолинейные, свободные и счастливые от природы, дружат более душевно и капитально, не обращая внимания на разный уровень благополучия. «Есть люди, живущие на разных экономических уровнях, но все дружат друг с другом. В обществе невозможно различить, кто ребенок успешных родителей, а кто нет. Там нет ни зависти, ни ярлыков», - говорит она о любимой стране.

Девушка-дрифтер Арабелла Саалисте ФОТО: Konstantin Sednev

Арабелла - человек мира, у нее нет предубеждений, она не подвластна стереотипам, свободно говорит на четырех языках: эстонском, русском, английском и испанском.

Aрабелла наслаждается летом. ФОТО: личный архив