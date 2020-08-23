С Борисом Корчевниковым все плохо

Состояние здоровья Бориса Корчевникова за последние месяцы резко ухудшилось. Зрительница, которая присутствовала на съемках нового сезона передачи «Судьба человека», заявила, что ведущий «почти ничего не слышит». Вопросы, которые нужно задать гостю, ему подсказывают редакторы с помощью планшета, установленного на столе ведущего.

«Стоя в коридоре, я слышала, как перед началом съемок сотрудники программы предупреждали героев: мол, не обижайтесь, но Боря плохо слышит. Поэтому что-то нужно будет переговаривать на камеру, записывать дополнительные дубли», - цитирует зрительницу Собеседник.Ru.

Женщина также рассказала, как при таком недуге Корчевникову удается поддерживать диалог со звездными гостями. «На столе, за которым сидит Борис, находится планшет. Но не для декорации. На экране «бежит» текст с вопросами к герою. Сам Борис внимательно вглядывается в лицо гостя, пытаясь «прочитать» по губам, что говорит герой программы. Очень больно смотреть со стороны на состояние Бориса, которого мы все очень любим. За что ему это? Зачем такие мучения?!» - сетует она.

О проблемах сообщили и сотрудники программы, подчеркнув при этом, что речь о замене ведущего не идет. Весь коллектив шоу старается поддерживать Бориса в этот трудный для него период: «Мы справляемся. Мы любим и поддерживаем Борю».

Напомним, 38-летний Борис Корчевников в 2015 году перенес операцию по удалению доброкачественной опухоли головного мозга, которая затронула слуховой нерв. Ведущий сообщал, что в какой-то момент у него просто слегка зашумело в ухе. Сначала он не придавал этому значения, а потом все-таки обратился к врачам. После МРТ и был поставлен диагноз. «Опухоль мозга. К счастью, она оказалась доброкачественной, уже сделана операция», - рассказывал Борис.