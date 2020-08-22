Сб, 22.08.2020
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15 минут богатства: психиатр стал миллиардером по вине банка

Доллары. Иллюстративное фото.

ФОТО: Alexey Suhorukov / Sputnik

Психиатр Блез Агирре из Массачусетса стал миллиардером из-за ошибки Bank of America. История об этом появилась в социальных сетях мужчины, передает портал Ren.tv.

Система по ошибке перечислила на счет американца 2,45 миллиарда долларов. Мужчина сразу понял, что дело в ошибке банка и стал ждать, когда деньги спишут обратно.

Однако представители банка не спешили связываться со счастливчиком. Поэтому Агирре сам позвонил своему банковскому менеджеру и сообщил о случившемся.

В банке мужчине объяснили, что произошла техническая ошибка и система показывает остаток денег на счету. Сотрудники быстро смогли все исправить.

"Мои пятнадцать минут богатства", - написал американец в социальных сетях.

Напомним, что это не первая подобная ошибка  Bank of America. Ранее из-за сбоя системы несколько владельцев счетов увидели, что с их счетов исчезли все деньги.

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