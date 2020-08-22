15 минут богатства: психиатр стал миллиардером по вине банка

Система по ошибке перечислила на счет американца 2,45 миллиарда долларов. Мужчина сразу понял, что дело в ошибке банка и стал ждать, когда деньги спишут обратно.

Однако представители банка не спешили связываться со счастливчиком. Поэтому Агирре сам позвонил своему банковскому менеджеру и сообщил о случившемся.

В банке мужчине объяснили, что произошла техническая ошибка и система показывает остаток денег на счету. Сотрудники быстро смогли все исправить.

"Мои пятнадцать минут богатства", - написал американец в социальных сетях.