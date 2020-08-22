Умер бывший гитарист Red Hot Chili Peppers

Отмечается, что Шерман участвовал в первом туре Red Hot Chili Peppers по США в 1984 году. Гитаристу было 64 года, о причинах смерти не сообщается.

«Он был уникальным парнем, и мы благодарим его за все, что было, — хорошее, плохое и все что между», — говорится в сообщении.

Джек Шерман работал над дебютным альбомом группы в 1983 году, на время заменив покинувшего коллектив гитариста Хиллеля Словака. Шерман также поучаствовал в создании второго альбома, после чего в группу вернулся Словак.

Шерман стал соавтором некоторых песен со второго альбома Red Hot Chili Peppers. В 1983 году гитарист заменил одного из основателей группы Хиллела Словака, через два года он вернулся. В 1998 Словак умер от передозировки наркотическими веществами, пишет портал РБК.