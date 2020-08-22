Мать бросила дочь умирать и пошла в паб

Накануне в суде было озвучено, что 45-летняя Шэрон Голди пренебрежительно обращалась со своей дочерью Робин. Перед смертью девочка прожила тяжелый год, полный равнодушия со стороны матери, и даже была вынуждена просить у соседей 1 фунт стерлингов (около 100 рублей) на еду.

Робин жила у матери до 4 лет, и занимающиеся защитой детей органы обратили внимание на семью, так как мать вела себя безответственно. Робин передали бабушке, где она прожила до 2017 года, а потом вернулась к матери в графство Ланаркшир. Но социальные работники продолжали следить за семьей.

Шэрон любила выпивать, а курсы по воспитанию детей посещать отказывалась. Она часто ссорилась с дочерью и не хотела, чтобы Робин была у нее под опекой. Очевидцы слышали, как в пабе Шэрон однажды сказала: "Я чертовски устала от нее. Я хочу, чтобы она вернулась к своей бабушке". Девочка выглядела худой и неопрятной. Кроме того, в доме были не лучшие условия - там постоянно пахло кошачьей мочой, передает портал Ren.tv, цитируя британское издание The Sun.

Шэрон предлагала Робин психотропный препарат и алкоголь, также кричала на нее и наносила удары. А в марте 2018 года у Робин была обнаружена сыпь, вызванная блохами.

В конце июля Шэрон заперла свою дочь в доме, чтобы та не могла выйти. На следующий день Робин пожаловалась другу, что заболела и несколько дней не ела. Знакомый семьи видел девочку и сказал Шэрон, что той явно плохо.

В один из дней Робин попросила мать помочь, так как у нее "все болело". Знакомый семьи предлагал отвезти девочку в больницу, но мать остановила его, заявив, что дочь просто ищет внимания. На следующий день Робин умоляла соседку вызвать ей скорую помощь, так как она не могла дышать. 26 июля девочка умерла - от перитонита в результате перфорированной язвы. При этом утром перед смертью Робин мать не пустила в дом социального работника, а потом и вовсе ушла в паб, оставив умирающую дочь одну.

Когда она вернулась домой с другом, то они увидели, что Робин лежит. Пара вышла на улицу, "потому что погода была хорошая". Позднее друг решил проверить, как там девочка, и обнаружил, что она умерла.