Сб, 22.08.2020
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Суд перенес заседание по делу Ефремова из-за отказа от услуг адвоката

Михаил Ефремов

ФОТО: Кадр из фильма

В связи с тем, что актер Михаил Ефремов остался без адвоката, Пресненский суд Москвы перенес заседание по его делу на 24 августа. Об этом сообщает Gazeta.ru.

«В связи с необходимостью поиска нового защитника для Ефремова судебное заседание переносится на 24 августа», — заявила судья Елена Абрамова.

Ранее Ефремов отказался в суде от защиты со стороны адвоката Эльмана Пашаева.

Ефремов проходит по делу о смертельном ДТП, которое произошло в центре Москвы вечером 8 июня. В результате аварии скончался человек, а в крови артиста обнаружили алкоголь и следы наркотиков. Теперь актеру грозит до 12 лет лишения свободы. Изначально он признавал себя виновным, но потом защита изменила тактику, и теперь актер отрицает вину.

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