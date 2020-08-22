Поклонники Легкоступовой: «Валентину похоронили не по-людски»

Родственники погибшей не ладят с ее последним мужем Юрием Фирсовым — многие высказывают предположение, что именно он загубил жизнь исполнительницы хита «Ягода-Малина». Кто-то считает, что он целенаправленно спаивал певицу — другие же полагают, что в порыве гнева он нанес ей удары по голове, которые и привели к летальному исходу. Поэтому на похоронах яхтсмен не был желанным гостем — хотя его пустили проститься с супругой, но затем вывели и не пригласили на отпевание.

Юрий Фирсов и Валентина Легкоступова ФОТО: скриншот instagram.com/legkostupovavalentina

Кроме того, дочь и остальные члены семьи Легкоступовой странно обошлись и с поклонниками знаменитости, которые пришли проводить ее в последний путь. Несколько десятков человек не получили доступа в зал для прощания. У многих были цветы и траурные венки, которые они хотели передать родным — но этого не произошло. Люди пытались пробиться к гробу с телом певицы, но через час после начала отпевания сотрудники Троекуровского кладбища сообщили, что все закончилось и попросили толпу разойтись.

«Это не по-людски! Валентина и так была обделена вниманием при жизни. И даже не услышала последних аплодисментов после смерти. Нам не дали проводить ее в последний путь достойно. Разве так можно?»

— возмущались поклонники.

По традиции, деятелей культуры провожают в последний путь аплодисментами, но и этот ритуал не был выполнен. Кремировав Легкоступову, родственники отправились на поминки в один из московских ресторанов без Юрия Фирсова.