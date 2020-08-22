Избит сын звезды сериала "Кухня" Елены Ксенофонтовой 

Неизвестные люди в нетрезвом состоянии напали на ее сына. В результате чего у парня оказался сломан нос в двух местах, и случилось сотрясение мозга.

"Почти две недели назад моего сына сильно избили. Просто так, не за что-то, а, видимо, развлечения ради. Двое взрослых (лет 30-35) нетрезвых мужчин, на выходе из перехода заприметили подростка и решили: почему бы и нет..." - написала она.

Она отметила, что били мальчика с особой жестокостью.

"От всего материнского сердца я хочу поблагодарить молодого человека, который отбил моего сына и довел его до ближайшего торгового центра (к сожалению, я не знаю ни вашего имени, ни координат); врачей скорой помощи и приемного отделения Филатовской больницы", - написала она.

Ксенофонтова обратилась с заявление в правоохранительные органы. Злоумышленников уже ищут.