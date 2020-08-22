В Таллинне в честь юбилея Олимпиады-80 выступят Лайма Вайкуле, Уку Сувисте и Тынис Мяги

В этот год Летних XXII Олимпийских игр 40 лет назад Эстония стала одним из центров всемирного состязание духа и воли десятков стран нашей планеты. Жители республики могли почувствовать дух большой гонки, услышать хлопанье крыльев парусов международной регаты, ощущая солоноватый морской вкус победы. Победы, которая очистительным дождем спадала с вершин советской идеологии под зоркими взглядами иностранных корреспондентов и спортсменов. Спортсмены национальных республик, выступающие под единым флагом СССР, вдруг осознали свою национальность, столицы республик в атрибутах, видах спорта, языке общения с зарубежными коллегами, вдруг расцвели национальными символами и традициями...

Неудивительно, что именно этот год стал точкой отсчета для марша свободы через музыкальную культуру, где первыми в роке, популярной музыке, джазе стали эстонцы.

80-е годы были временем, когда в Советском Союзе стартовал настоящий бум эстонских звезд эстрады. Именно тогда появились культовые личности Восточного блока Чехии, Польши, Венгрии, Румынии, среди которых особым блеском воссияли советские «иностранцы»: Яака Йоала и Анне Вески. Но особое место в плеяде звезд Советского блока занимает личность эстонца, Тыняса Мяги, чьи западные сценические манеры, демократичность костюмов и качественная музыка навсегда пленили жителей одной шестой части планеты. Именно он стал золотым голосом Олимпиады 80, голосом открытых миру людей, по нотам которого и был проложен мост свободы для всех народов СССР.

Ослепительной кометой шарма и грации, европейского шика и утонченной женственности осветил тусклый небосклон советской эстрады непревзойденный талант латышской дивы Лаймы Вайкуле. Суперзвезда наших южных соседей, чей суперхит «Вернисажа» мы все помним, сказала в одном из своих интервью, что раньше это была идеология номер один, вторая - талант, третья - отношения и связи.

Сегодня новые времена - новые правила, но невозможно забыть тот огромный вклад Лаймы, как певицы, композитора, актрисы, раскрывшей всем женщинам СССР мир женской красоты и высокого стиля западной моды. Именно эти качества стали особенно заметны после песни «Ночной костер», которая была записана в московском элитном клубе «Мухомор», откуда несравненная Лайма была приглашена на сверхпопулярную программу «Приглашающий тюльпан». После блистательного окончания актерско-режиссерского факультета ГИТИСа - Мекки театрального искусства - она стала, воистину, образцом сценической культуры современной эстрады.

Достойным продолжателем музыкальной культуры высокого стиля, сегодня становится талантливый Уку Сувисте, по которому можно угадать переплетение мужского продолжения шарма Лаймы Вайкуле, и скандальной демократичности манер Тыняса Мяги. Уку Сувисте, имеющий разностороннее музыкальное образование, уроженец Выру. Блестяще победив в национальном конкурсе эстонской песни Eesti Laul, к сожалению, он не выступил на конкурсе Евровидение-2020 из-за распространения коронавируса в мире. Благодаря учебе в музыкальном колледже Беркли в Бостоне, Уку сотрудничал с такими музыкантами как Дженнифер Холлидей, Джетро да Силва и многими другими. С 2004 года Уку уже несколько лет успешно участвует в конкурсе молодежных сочинений Uno Naissoo.