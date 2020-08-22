ТОП-5 знаков Зодиака, представители которых обладают сверхспособностями

Близнецы

Уникальная способность Близнецов — предвидение будущего. Причем для этого им не нужно проводить особых обрядов. Вещие сны — вот их главная тайна. Многочасовые толкования, вникание в глубинные смыслы — все это в прошлом. Представители этого знака сразу получают четкое указание свыше, чтобы действовать крайне быстро и решительно. В случае, если Близнецы захотят развить в себе магические способности, это не составит для них большого труда.

Дева

Девы могут сразу видеть суть вещей, минуя «многослойность». Так, даже в крайне сложной и запутанной ситуации, когда ответ сокрыт от любопытных глаз, рожденные под этим знаком люди обязательно дойдут до истины. Нередко помогает им в этом хиромантия, гадания и всевозможные ритуалы. В отличие от многих, Девы обожают держать все под тотальным контролем, а потому с легкостью могут предсказать исход любых событий.

Рак

Раки — сверхчувствительные и гиперэмоциональные люди. Ко всему происходящему они относятся с большой настороженностью, поскольку не могут позволить сделать опрометчивый шаг. Их главный козырь — карты Таро. Именно гадания помогают им познать глубинный смысл бытия. Кроме того, огромным ресурсом является собственная чистая энергия Раков. Постоянная работа с ней позволяет с поразительной точностью прогнозировать успех и провал какого-либо дела.

Скорпион

Зачастую, сами того не понимая, Скорпионы оказывают сильное влияние на людей. Причем касается это не только их близкого окружения. Миловидные и смышленые они быстро очаровывают «нужного» человека, а затем начинают им ловко манипулировать. Уникальный дар представители этого знака нередко используют в корыстных целях. Впрочем, догадаться об этом мало кому под силу. Астрологи предупреждают: если такой товарищ замаячил на вашем горизонте — будьте начеку.

Рыбы