Бывший муж Лолиты стал бомжом после выписки из квартиры певицы

Похоже, в судебных разбирательствах между Лолитой и ее бывшим мужем, наконец, поставлена жирная точка. Пара распалась больше года назад, весной супруги официально развелись, однако, Дмитрий Иванов все это время был официально прописан в квартире певицы. Примечательно, что зарегистрировала она его там в марте 2012-го, а до этого гражданин Беларуси официально числился бомжом. В документе так и указано: «без определенного места жительства».

Собственно, этот статус Дмитрий вернул себе на днях. Не дожидаясь удовлетворения иска Лолиты, которая долгое время просила его выписаться, он подал заявление и с 18 августа снова «гуляет сам по себе» — сейчас мужчина нигде официально не зарегистрирован. Адвокат Лолиты Сергей Жорин подтвердил «СтарХиту», что Иванов добровольно исполнил исковые требования.

Кстати, депортации на родину ему можно не опасаться — до женитьбы на Милявской Дмитрий успел обзавестись российским гражданством, связав себя узами брака с некой пенсионеркой.

Бывший муж Лолиты Дмитрий Иванов и Ольга Кулиева ФОТО: скриншот интернет-сайта

Возможно, в будущем его приютит у себя нынешняя возлюбленная — Ольга Кулиева. С ней тренер по игре в сквош начал тайно встречаться еще будучи в браке с Лолитой. Женщина занимается косметологией, тоже приехала в Москву из Беларуси, но уже успела обзавестись собственной жилплощадью. Она же, вероятно, финансово помогает Иванову с лечением травм, полученных в ДТП.