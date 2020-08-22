Бывший муж Лолиты стал бомжом после выписки из квартиры певицы

Несмотря на то, что Лолита и Дмитрий Иванов расстались почти полтора года назад, все это время мужчина был зарегистрирован в квартире певицы. Та подала иск в суд, чтобы выписать бывшего мужа. И на днях тренер по сквошу, после завершения процедуры, официально стал бомжом, передает Starhit.
Похоже, в судебных разбирательствах между Лолитой и ее бывшим мужем, наконец, поставлена жирная точка. Пара распалась больше года назад, весной супруги официально развелись, однако, Дмитрий Иванов все это время был официально прописан в квартире певицы. Примечательно, что зарегистрировала она его там в марте 2012-го, а до этого гражданин Беларуси официально числился бомжом. В документе так и указано: «без определенного места жительства».
Собственно, этот статус Дмитрий вернул себе на днях. Не дожидаясь удовлетворения иска Лолиты, которая долгое время просила его выписаться, он подал заявление и с 18 августа снова «гуляет сам по себе» — сейчас мужчина нигде официально не зарегистрирован. Адвокат Лолиты Сергей Жорин подтвердил «СтарХиту», что Иванов добровольно исполнил исковые требования.
Кстати, депортации на родину ему можно не опасаться — до женитьбы на Милявской Дмитрий успел обзавестись российским гражданством, связав себя узами брака с некой пенсионеркой.
Возможно, в будущем его приютит у себя нынешняя возлюбленная — Ольга Кулиева. С ней тренер по игре в сквош начал тайно встречаться еще будучи в браке с Лолитой. Женщина занимается косметологией, тоже приехала в Москву из Беларуси, но уже успела обзавестись собственной жилплощадью. Она же, вероятно, финансово помогает Иванову с лечением травм, полученных в ДТП.
В мае он попал в аварию, гоняя в Новой Москве на трицикле. Тогда его госпитализировали с многочисленными ушибами, выбитыми зубами, сломанной челюстью и ребрами. Пластика, как известно, — достаточно дорогое удовольствие, а сквош в кризис — наверно, не самый востребованный вид спорта.