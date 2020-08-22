Фанатов возмутили новые фотографии Томми Кеша

Очередной пост в социальных сетях эстонского рэпера Томми Кэша вызвал бурную реакцию со стороны его фолловеров. Многие сочли выставленные фотографии крайне неприятными.
Известный рэпер Томми Кэш привык шокировать людей и делать то, чего не делают другие.
В большинстве случаев посты рэпера в социальных сетях получают много положительных отзывов, но на этот раз, по мнению подписчиков, получилась безвкусица.
Дело в том, что Томми опубликовал в своем Instagram-аккаунте две фотографии, на которых он позирует с бельевыми моделями. На первом фото все смотрят в камеру, а на втором фото девушки показывают ягодицы.
«На пути к спасению мира! Держитесь»,
- подписал рэпер свой пост.
Однако, подписчики сочли фотографии безвкусными. «Большинство твоих фотографий очень крутые, но эти выглядят отвратительно», - написал один из них. Другой подписчик добави, что это "мусор", а еще один написал, что на фотографии слишком много белого, как бы намекая на расизм.