Фанатов возмутили новые фотографии Томми Кеша

Известный рэпер Томми Кэш привык шокировать людей и делать то, чего не делают другие.

В большинстве случаев посты рэпера в социальных сетях получают много положительных отзывов, но на этот раз, по мнению подписчиков, получилась безвкусица.

Дело в том, что Томми опубликовал в своем Instagram-аккаунте две фотографии, на которых он позирует с бельевыми моделями. На первом фото все смотрят в камеру, а на втором фото девушки показывают ягодицы.

«На пути к спасению мира! Держитесь»,

- подписал рэпер свой пост.