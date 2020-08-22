Сб, 22.08.2020
Протесты в Республике Беларусь продолжаются: назад уже пути нет, все это понимают (ВИДЕО) СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Фанатов возмутили новые фотографии Томми Кеша

Томми Кэш

ФОТО: Kuvatõmmis Instagrami videost

Очередной пост в социальных сетях эстонского рэпера Томми Кэша вызвал бурную реакцию со стороны его фолловеров. Многие сочли выставленные фотографии крайне неприятными. 

Известный рэпер Томми Кэш привык шокировать людей и делать то, чего не делают другие. 

В большинстве случаев посты рэпера в социальных сетях получают много положительных отзывов, но на этот раз, по мнению подписчиков, получилась безвкусица.

Дело в том, что Томми опубликовал в своем Instagram-аккаунте две фотографии, на которых он позирует с бельевыми моделями. На первом фото все смотрят в камеру, а на втором фото девушки показывают ягодицы.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

on my way to save the world! hold on!!

Публикация от TOMM¥ €A$H (@tommycashworld)

 «На пути к спасению мира! Держитесь»,

 - подписал рэпер свой пост. 

Однако, подписчики сочли фотографии безвкусными. «Большинство твоих фотографий очень крутые, но эти выглядят отвратительно», - написал один из них. Другой подписчик добави, что это  "мусор", а еще один написал, что на фотографии слишком много белого, как бы намекая на расизм.

НАВЕРХ