Сб, 22.08.2020
Эстонская королева фитнеса на пляже приняла идеальную позу для того, чтобы внутренняя сторона бедер тоже загорела СМОТРИТЕ ПОДРОБНЕЕ>

Валерия притворяется, а Пригожин этого не замечает

Иосиф Пригожин и Валерия.

ФОТО: Anton Novoderezhkin/Anton Novoderezhkin/TASS

Не секрет, что идеальные формы Валерии — предмет гордости и ее самой и супруга. Вот и на этот раз, продюсер Иосиф Пригожин не удержался от того, чтобы похвастаться подписчикам в Instagram, какая красавица у него жена.  Певица задремала, греясь на солнышке, а муж поработал папарацци.

Он выложил несколько снимков супруги Валерии с галечного пляжа. 

«Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме», 

— поделился Пригожин.

Часть подписчиков тут же принялась восхищаться фигурой певицы, расхваливая ее на все лады, передает 5-tv.ru.

«Очень красивая, фигура просто огонь!»

«Шикарная женщина»

«Валерия — просто эталон красоты и очарования!» — писали фанаты.

Другие поклонники выразили скепсис по поводу того, что Валерия якобы спит в кадре прямо на гальке. Многие уличали супругов в позерстве.

«Не поверю никогда, что уснула на этих камнях»

«Где шезлонг или хотя бы подстилка?»

«Уж конечно "уснула"! Позирует и очень старается!» — решили проницательные фолловеры.

НАВЕРХ