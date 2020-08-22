Валерия притворяется, а Пригожин этого не замечает

Не секрет, что идеальные формы Валерии — предмет гордости и ее самой и супруга. Вот и на этот раз, продюсер Иосиф Пригожин не удержался от того, чтобы похвастаться подписчикам в Instagram, какая красавица у него жена. Певица задремала, греясь на солнышке, а муж поработал папарацци.