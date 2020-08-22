Валерия притворяется, а Пригожин этого не замечает

Не секрет, что идеальные формы Валерии — предмет гордости и ее самой и супруга. Вот и на этот раз, продюсер Иосиф Пригожин не удержался от того, чтобы похвастаться подписчикам в Instagram, какая красавица у него жена. Певица задремала, греясь на солнышке, а муж поработал папарацци.
Он выложил несколько снимков супруги Валерии с галечного пляжа.
«Спящая красавица. Пока уснула, решил воспользоваться моментом. Моя девочка в отличной форме»,
— поделился Пригожин.
Часть подписчиков тут же принялась восхищаться фигурой певицы, расхваливая ее на все лады, передает 5-tv.ru.
«Очень красивая, фигура просто огонь!»
«Шикарная женщина»
«Валерия — просто эталон красоты и очарования!» — писали фанаты.
Другие поклонники выразили скепсис по поводу того, что Валерия якобы спит в кадре прямо на гальке. Многие уличали супругов в позерстве.
«Не поверю никогда, что уснула на этих камнях»
«Где шезлонг или хотя бы подстилка?»
«Уж конечно "уснула"! Позирует и очень старается!» — решили проницательные фолловеры.