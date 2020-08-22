Сб, 22.08.2020
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Никита Пресняков перенёс коронавирус

Никита Пресняков

ФОТО: Instagram

Старший внук Аллы Пугачёвой Никита Пресняков сообщил, что перенёс коронавирус. Лечение заняло около месяца, передает портал News.ru.

По его словам, всё началось с сильного кашля. При этом он появился внезапно. В первую ночь Преснякова сильно знобило, появилась температура.

Всю ночь меня знобило, на след. день я лежал с температурой 39, был кашель, все дела,

— поделился музыкант.

Пресняков сдал тест на коронавирус, который показал положительный результат. Высокая температура держалась несколько дней, у певца пропало обоняние. Пройдя лечение, внук Пугачёвой сдал два теста, показавших отрицательные результаты.

Все мои друзья, которые контактировали со мной, также подцепили болезнь. У них были похожие симптомы, но чуть-чуть полегче, чем у меня,

— сообщил он.

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