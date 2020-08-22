Поздравляем: экстрасенс Илона Калдре вчера стала бабушкой!

Бабушка. БАБУШКА!!!!! БАБУШКААААААААААА!! Мотивно: не плачь, бабуляяя, ты стала взрослой, праздник наступил, и тебе пора идти в собес! Какое сегодня число?! 21.08, ровно в 21.08! Пойду красным обведу в календаре. День-то какой великий: я стала БАБУШКОЙ!» - опубликовала Илона радостный пост.

21.08 в 21.08. Мистика? Так это же семья Илоны Калдре.

ФОТО: личный архив

Напомним, что в феврале сын Илоны и Дмитрия Калдре Герман женился, а вот вчера стал отцом. Пока родители думают, как назвать дочку, новоиспеченная бабушка ждет внучку из роддома.