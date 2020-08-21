Жена больного раком солиста «Ласкового мая»: «Он просто умирает»

После ухода из «Ласкового мая» сольная карьера Прико не сложилась. Он создал группу «Мама», но коллектив так и не стал популярным. «До пандемии Саша выступал на концертах по приглашению друзей, а вообще работал слесарем-сантехником на одном оборонном заводе. Где-то в середине июля он вдруг стал жаловаться на здоровье», — рассказала супруга Александра Елена.

Прико страдал от кашля и болей в груди, поэтому вынужден был обратиться в больницу. Сначала у него диагностировали пневмонию и прописали два курса антибиотиков. Но лечение не помогло.

«Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, после которой стало понятно, что в легких есть жидкость. 29 июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже», — поделилась Елена.

После тщательного обследования выяснилось, что у Прико злокачественная опухоль. Медики выкачали жидкость из легких и отправили домой. Но несколько дней назад Александр вновь попал в больницу. Было проведено гистологическое исследование. Все анализы супруга Елена передала в Городской онкодиспансер на 2-й Березовой аллее.

«Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, нехватка кислорода. Рак у него однозначно, потому что в жидкости нашли атипичные клетки. Но прогнозов врачи пока не делают — ждут гистологического исследования. Сашу 24 августа положат в стационар — будут делать плевродез, чтобы сдержать скорое накопление жидкости. Иначе он просто задохнется. Но решение о лечении мужа медики примут только после результатов гистологического исследования. Ждать нужно еще неделю, но это так долго... Сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает», — рассказала жена музыканта.