Жена больного раком солиста «Ласкового мая»: «Он просто умирает»

Музыкант попал в больницу несколько недель назад. Поводом для госпитализации стало подозрение на коронавирус. Но после всех обследований у Прико обнаружили злокачественную опухоль, передает Starhit.ru.
После ухода из «Ласкового мая» сольная карьера Прико не сложилась. Он создал группу «Мама», но коллектив так и не стал популярным. «До пандемии Саша выступал на концертах по приглашению друзей, а вообще работал слесарем-сантехником на одном оборонном заводе. Где-то в середине июля он вдруг стал жаловаться на здоровье», — рассказала супруга Александра Елена.
Прико страдал от кашля и болей в груди, поэтому вынужден был обратиться в больницу. Сначала у него диагностировали пневмонию и прописали два курса антибиотиков. Но лечение не помогло.
«Тогда Сашу отвезли на компьютерную томографию, после которой стало понятно, что в легких есть жидкость. 29 июля его положили в больницу, но с каждым днем ему становилось все хуже и хуже», — поделилась Елена.
После тщательного обследования выяснилось, что у Прико злокачественная опухоль. Медики выкачали жидкость из легких и отправили домой. Но несколько дней назад Александр вновь попал в больницу. Было проведено гистологическое исследование. Все анализы супруга Елена передала в Городской онкодиспансер на 2-й Березовой аллее.
«Сейчас он в очень тяжелом состоянии: дикая слабость, нехватка кислорода. Рак у него однозначно, потому что в жидкости нашли атипичные клетки. Но прогнозов врачи пока не делают — ждут гистологического исследования. Сашу 24 августа положат в стационар — будут делать плевродез, чтобы сдержать скорое накопление жидкости. Иначе он просто задохнется. Но решение о лечении мужа медики примут только после результатов гистологического исследования. Ждать нужно еще неделю, но это так долго... Сейчас дорога каждая минута. Человек ведь просто умирает», — рассказала жена музыканта.
Женщина очень переживает за супруга. Ее поддерживает Андрей Разин, который знает Прико с юных лет. «Саша действительно сейчас переживает не лучшие времена своей жизни, но мы с его супругой Леной и врачами в Санкт-Петербурге делаем все возможное, чтобы его спасти», — писал продюсер.
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Солист первого состава группы «Ласковый май» Александр Прико находится в тяжелом состоянии во 2-м терапевтическом отделении городской больницы Святого Георгия Победоносца, в Санкт-Петербурге. Группа «Ласковый май» очень переживает за него. Я, как Член Общественной Палаты Союзного государства «Россия-Беларусь», связался с главным врачом больницы Стрижелецким Валерием Викторовичем. Специалисты больницы делают все возможное, чтобы провести оперативную диагностику и оказать квалифицированную медицинскую помощь Александру. В настоящий момент я нахожусь в Краснодаре, но держу ситуацию под контролем. Готов в любой момент вылететь в Санкт-Петербург. Надеюсь, что все будет хорошо. Напоминаю, что Александр Прико был мной привезён в 1988 году в Москву в качестве солиста группы «Ласковый май» вместе с Игорем Игошиным, который, к сожалению, погиб. В настоящее время Александр с семьей живет и работает в Санкт-Петербурге.😱🙏