«Он уже еле сидит»: сраженный тяжелым недугом Зайцев напугал россиян

Несколько лет назад известному модельеру поставили страшный диагноз — болезнь Паркинсона. Этот синдром характеризуется нарушением двигательной активности. У пациента появляется дрожь в конечностях. К сожалению, лекарства от этого заболевания нет.

Из-за страшного недуга Вячеславу Зайцеву пришлось кардинально изменить образ жизни. Модельер перестал выпускать новые коллекции и посещать светские мероприятия. Большую часть времени знаменитость проводит дома с близкими.

Но недавно модельер все же сделал исключение. В минувшую среду Зайцев побывал на вручении премии в области индустрии моды «Золотое веретено». Мероприятие направлено на развитие российских брендов одежды.

Видеозапись с награждения опубликовала телеведущая Арина Шарапова в своем инстаграм-аккаунте. В ролике она беседует с модельером. «Потрясающий! Тонкий, умный! Счастлива дружбе!» — написала журналистка.

Многие пользователи Сети обратили внимание, как плохо стал выглядеть Вячеслав Зайцев. «Он уже еле сидит... Пора на пенсию, да и маску носить пусть не забывает», «Он звезда настоящая! Но время неумолимо! Все бренно!» — поделились мыслями напуганные комментаторы.