Пт, 21.08.2020
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«Он уже еле сидит»: сраженный тяжелым недугом Зайцев напугал россиян

Вячеслав Зайцев.

ФОТО: Mikhail Metzel / Mikhail Metzel/TASS

Модельер Вячеслав Зайцев впервые за долгое время вышел в свет. Поклонники пришли в ужас от внешнего вида знаменитости, передают Dni.ru

Несколько лет назад известному модельеру поставили страшный диагноз — болезнь Паркинсона. Этот синдром характеризуется нарушением двигательной активности. У пациента появляется дрожь в конечностях. К сожалению, лекарства от этого заболевания нет.

Из-за страшного недуга Вячеславу Зайцеву пришлось кардинально изменить образ жизни. Модельер перестал выпускать новые коллекции и посещать светские мероприятия. Большую часть времени знаменитость проводит дома с близкими.

Но недавно модельер все же сделал исключение. В минувшую среду Зайцев побывал на вручении премии в области индустрии моды «Золотое веретено». Мероприятие направлено на развитие российских брендов одежды.

Видеозапись с награждения опубликовала телеведущая Арина Шарапова в своем инстаграм-аккаунте. В ролике она беседует с модельером. «Потрясающий! Тонкий, умный! Счастлива дружбе!» — написала журналистка.

Многие пользователи Сети обратили внимание, как плохо стал выглядеть Вячеслав Зайцев. «Он уже еле сидит... Пора на пенсию, да и маску носить пусть не забывает», «Он звезда настоящая! Но время неумолимо! Все бренно!» — поделились мыслями напуганные комментаторы.

Один из подписчиков сравнил модельера с актером Николаем Караченцовым. «Зачем этот бред? Он больной человек, он не понимает уже ничего. Караченцова полумертвого везде таскали и снимали, и этого теперь», — возмутился пользователь.

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Как Первый Адвокат «Модного приговора» я узнала Славу Зайцева близко. Он был Главным на Заседании Суда. Помните.:)) Потрясающий! Тонкий, умный! Счастлива дружбе! Вчера состоялась торжественная церемония вручения XVII Национальной премии в области индустрии моды «Золотое веретено». Идея вручения премии зародилась у Вячеслава Зайцева и Людмилы Ивановой более 20 лет назад, решив провести первый фестиваль моды под девизом «Российскому товару – российский рынок». «Золотое веретено» -самая престижная премия в индустрии моды ☝🏻 и единственная национальная премия, направленная на развитие российских брендов. Вручала награду в разделе «Журналистика». В современных условиях информационная поддержка важная составляющая успеха дела. Знайте, СМИ всегда с вами😀 Поздравляю всех победителей!! #золотоеверетено #славазайцев #модныйприговор #школааринышараповой

Публикация от Арина Шарапова (@arinasharapova1tv_official)

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