Чего нет в Юрмале из того, что есть на Черном море

Есть у меня читатели, которые под каждой статьей о Юрмале любят рассказывать о том, как хорошо на Черном море. Естественно, в сравнении с Балтийским. Обязательно с упоминанием того, что на Черном море всё гораздо круче, а в Юрмале – нет даже мало-мальски приличной инфраструктуры. Вот на этом моменте я бы и хотела остановиться.

Так уж получилось, что на Черном море я была много раз. С особенностями отдыха знакома. В чем разница между Черноморским побережьем и Юрмалой – понять могу. И легко обнаружу то, чего нет в последней из того, что есть на первом.

Чтобы никого не томить, скажу сразу: черноморский климат более жаркий и влажный, ночи – резкие и темные, а количество отдыхающих превышает все мыслимые и немыслимые пределы.

В районе Черноморского побережья обычно много отелей, санаториев, гостиниц, мини-гостиниц и… людей, желающих сдать свои дома, квартиры, комнаты, сараи – одним словом всё, где можно жить. Тот, кто не сдает, - кормит. И каждый отдыхающий может найти себе ресторан, кафе или столовку – по вкусу и кошельку. По дороге к пляжу вам обязательно встретятся разнообразные сувениры и масса ни к чему не обязывающего барахла. Сгоревшим доступны многочисленным экскурсии в ближайшие знаковые места. И, конечно, концерты звезд российской эстрады.

Что в Юрмале? Как я уже сказала, климат в Латвии будет другим. Несмотря на то, что последние годы выдавались чуть ли не экстремально жаркими, это лето, к примеру, без труда уложилось в местную норму: в меру – солнечное, в меру – теплое, с прохладным, освежающим ветерком. Отдыхающих тоже было немного: в основном – свои, сидящие за закрытыми границами, и европейцы, из числа тех, для кого границы в конечном счете открылись. В обычные годы отдыхающих бывает больше, но не так запредельно, как на Черном море.

Вот именно в этом – в количестве одновременно пребывающих в Юрмале людей (отдыхающих, местных жителей, сотрудников сферы услуг) – и есть главное отличие между латвийским и российским курортом. В остальном всё то же самое: есть и отели, и гостиницы – просто не в таком количестве, есть и рестораны и кафе – но может не быть дешевых столовок, есть и неизменная Йомас с сувенирной продукцией, и предложение разнообразных экскурсий как по Латвии, так и ближайшим странам, наконец, есть концертный зал «Дзинтари», в котором может быть не проходит «Новая волна», но российские звёзды всё еще дают свои концерты, а если и нет, то под боком (в тридцати минутах езды на электричке) есть еще Рига, где может выступить не только Киркоров, но и Rammstein.