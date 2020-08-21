Москва 95-го: какой была столица России в середине 90-х и что там напоминает современную Эстонию

Это было непростое время для России. И для столицы этой страны тоже. Давайте посмотрим на то, какой была Москва в середине 90-х - итак, 1995-й год, пишет Zen.Yandex.ru.

Спальные районы Москвы еще остались чистыми, как это было в СССР. Но советскому наследию оставалось жить не долго - в конце 90-х многие из них прекратятся в настоящую помойку.

Москва в 1995 году ФОТО: Zen.Yandex.ru

В том году в столице России случилось историческое событие. Страна праздновала 50-летие со Дня Победы в Великой Отечественной войне. Москва была в центре торжеств. На кадре ниже виден автомобиль ДПС с надписью Москва в цветах эстонских полицейских автомобилей.

Москва в 1995 году ФОТО: Zen.Yandex.ru

А в целом в Москве в том году, как и во все 90-е, была грязь и разруха.

Москва в 1995 году ФОТО: Zen.Yandex.ru

Не стихали и митинги на улицах Москвы.

То против Ельцина, то за коммунистов, то за зарплату бюджетников, то в поддержку МММ.

Москва в 1995 году ФОТО: Zen.Yandex.ru

По окраинам города бегали новые трамваи. Старые отдавали в провинциальные города.

Москва в 1995 году ФОТО: Zen.Yandex.ru

Москва 95-го - это стихийный рынок буквально повсюду.

Москва в 1995 году ФОТО: Zen.Yandex.ru

В этих местах было небезопасно, но и в метро лучше было не заходить.

Москва в 1995 году ФОТО: Zen.Yandex.ru

В целом, Москва середины 90-х - это то еще зрелище.